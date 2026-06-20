Thủ khoa kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM đạt 28,75 điểm 20/06/2026 12:47

(PLO)- Thủ khoa kỳ thi lớp 10 đại trà tại TP.HCM đạt 28,75 điểm ở 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có thông tin về thủ khoa trong kỳ thi lớp 10 năm học 2026-2027.

Theo đó, trong hơn 151.000 thí sinh dự thi, em Nguyễn Đăng Phúc, học sinh Trường Tiểu học và THCS Hồng Ngọc đạt 28,75 điểm, là thủ khoa của kỳ thi lớp 10. Tổng điểm trên chỉ tính điểm thi, không tính điểm khuyến khích, trong đó môn Văn là 8,75 điểm, môn Ngoại ngữ và môn Toán cùng đạt điểm 10.

Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Trước đó, vào sáng 19-6, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tích hợp.

Kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM đã diễn ra ngày 1 và 2-6. Thí sinh dự thi ba môn bắt buộc gồm Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán. Đối với thí sinh dự thi loại hình chuyên, tích hợp thì đăng ký dự thi môn tương ứng.

Điểm xét tuyển hệ đại trà là tổng điểm 3 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và điểm ưu tiên (nếu có).

Điều kiện để được xét tuyển là thí sinh phải dự thi đầy đủ các bài thi, không vi phạm quy chế, không có bài thi nào bị điểm 0.

Học sinh đăng ký 3 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên giảm dần (nguyện vọng 1 ưu tiên cao nhất). Học sinh trúng tuyển nguyện vọng nào phải nhập học tại nguyện vọng đó, không được thay đổi.

Năm học 2025-2026, toàn TP có 169.602 học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình THCS nhưng chỉ có 151.269 học sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập. Như vậy, có hơn 17.000 học sinh không thi lớp 10 công lập.