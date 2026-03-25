Phương án tuyển sinh lớp 6 trường tiên tiến, hội nhập tại TP.HCM 25/03/2026 15:27

(PLO)- Các trường tiên tiến, hội nhập tại TP.HCM được khảo sát năng lực để tuyển sinh lớp 6.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027.

Giờ học của học sinh Trường THCS Trần Quốc Toản, phường Bình Trưng. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Các trường THCS thực hiện mô hình tiến tiến, hội nhập quốc tế tuyển sinh lớp 6 bằng hình thức xét tuyển. Cụ thể, việc xét tuyển dựa trên kết hợp hai tiêu chí: kết quả rèn luyện, kết quả học tập (một hoặc nhiều năm học ở cấp tiểu học) và kết quả khảo sát đánh giá năng lực hoặc một trong hai tiêu chí trên.

Trường THCS chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức và báo cáo UBND quận, huyện, TP Thủ Đức xem xét. Sau khi có ý kiến thống nhất, địa phương trình Sở GD&ĐT xem xét, phê duyệt.

Sở GD&ĐT lưu ý học sinh đăng ký xét tuyển vào trường THCS có tổ chức khảo sát năng lực nhưng không trúng tuyển vẫn được đảm bảo quyền xét tuyển và phân bổ chỗ học theo quy trình chung. Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp địa phương căn cứ nơi ở hiện tại của học sinh và chỉ tiêu còn lại của các trường để phân bổ.

Từ đầu năm 2026, Sở GD&ĐT TP.HCM đã xây dựng bộ tiêu chuẩn trường chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập quốc tế mới nhằm tập trung chuẩn hóa và nâng cao chất lượng các trường đang triển khai mô hình này.

Đến nay, 69 trường đang duy trì mô hình và chuyển tiếp sang bộ tiêu chuẩn mới. Việc duy trì mô hình này được thực hiện theo hướng thực chất, có đánh giá định kỳ, bảo đảm công bằng và không chạy theo hình thức. Ngoài ra, khoảng 30 trường đã đăng ký thực hiện mô hình này từ năm học 2026-2027 và hơn 300 trường dự kiến triển khai trong các giai đoạn tiếp theo.