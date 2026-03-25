TP.HCM công bố lịch thi vào lớp 10 25/03/2026 10:45

(PLO)- Kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày 1 và 2-6.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027.

Theo đó, kỳ thi vào lớp 10 sẽ diễn ra ngày 1 và 2-6.

Phương án này sớm hơn mọi năm gần một tuần, nhằm phù hợp với kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của TP và lịch thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT (ngày 11 đến 12-6).

Cô trò Trường THCS Nguyễn Trãi, phường An Hội Đông, trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Năm nay, học sinh TP.HCM thi 3 môn toán, văn, ngoại ngữ (chủ yếu tiếng Anh) để lấy điểm xét tuyển vào THPT công lập.

Nhóm có nguyện vọng vào trường chuyên sẽ làm bài môn chuyên tương ứng.

Riêng ở xã đảo Thạnh An, đặc khu Côn Đảo, các trường xét tuyển vào lớp 10 bằng học bạ.

Trước đó, Sở đã công bố cấu trúc và đề minh hoạ 3 môn vào lớp 10:

Đề văn gồm 2 phần. Phần 1 (5 điểm) gồm đọc hiểu văn bản văn học và viết đoạn văn. Phần 2 (5 điểm) gồm đọc hiểu văn bản nghị luận hoặc văn bản thông tin và viết bài văn nghị luận xã hội.

Đề toán gồm 7 bài. Các mạch kiến thức gồm hình học và đo lường; số và đại số; thống kê và xác suất.

Đề tiếng Anh gồm 40 câu. Đề đánh giá năng lực ngôn ngữ không chỉ dựa trên kiến thức thuộc lòng ngữ pháp và từ vựng của học sinh mà phải đánh giá được khả năng hiểu và vận dụng kiến thức ngôn ngữ vào ngữ cảnh phù hợp, đặc biệt là các tình huống thực tế cuộc sống.

Năm học 2025-2026, TP.HCM có gần 172.000 học sinh lớp 9. Bậc THPT có 170 trường công lập, trong đó 4 trường chuyên trực thuộc Sở là Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Lê Quý Đôn và Hùng Vương.

Sở cho biết dự kiến ít nhất 70% học sinh tốt nghiệp THCS được vào trường công.