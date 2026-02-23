23 tỉnh, thành công bố môn thứ 3 thi lớp 10 23/02/2026 10:57

(PLO)- Đa số địa phương chọn tiếng Anh là môn thứ 3 thi lớp 10 ngoại trừ tỉnh Tuyên Quang thi khoa học tự nhiên, Lâm Đồng và Vĩnh Long xét tuyển.

Đến gần cuối tháng 2-2026 đã có 23 địa phương trong cả nước chốt môn thứ 3 thi lớp 10 và phương thức tuyển sinh năm nay.

Học sinh Trường THCS Tùng Thiện Vương, phường Phú Định (TP.HCM) trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Hầu hết các tỉnh chọn môn ngoại ngữ (chủ yếu tiếng Anh) là môn thứ 3 trong kỳ thi lớp 10 năm nay vì phù hợp với xu hướng và mục tiêu sớm đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Tỉnh Tuyên Quang là địa phương duy nhất chọn môn khoa học tự nhiên. Lâm Đồng và Vĩnh Long tổ chức xét tuyển với lớp 10 thường, thí sinh muốn thi vào trường chuyên vẫn phải làm bài ba môn toán, văn và tiếng Anh.

Hình thức thi chủ yếu là trắc nghiệm trong thời gian 60 phút, số ít địa phương cho đề thi trắc nghiệm kết hợp tự luận.

Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 của Bộ GD&ĐT, từ năm 2025, các địa phương có thể chọn thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 hoặc kết hợp.

Nếu thi tuyển, kỳ thi gồm toán, văn và môn thứ 3 (hoặc bài thi tổ hợp).

Môn này do địa phương chọn từ các môn: Ngoại ngữ, giáo dục công dân, khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý, công nghệ, tin học, nhưng không được lấy một môn quá ba năm liên tiếp, công bố trước 31-3.