23 tỉnh, thành công bố môn thứ 3 thi lớp 10

Đến gần cuối tháng 2-2026 đã có 23 địa phương trong cả nước chốt môn thứ 3 thi lớp 10 và phương thức tuyển sinh năm nay.

Học sinh Trường THCS Tùng Thiện Vương, phường Phú Định (TP.HCM) trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Hầu hết các tỉnh chọn môn ngoại ngữ (chủ yếu tiếng Anh) là môn thứ 3 trong kỳ thi lớp 10 năm nay vì phù hợp với xu hướng và mục tiêu sớm đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Tỉnh Tuyên Quang là địa phương duy nhất chọn môn khoa học tự nhiên. Lâm Đồng và Vĩnh Long tổ chức xét tuyển với lớp 10 thường, thí sinh muốn thi vào trường chuyên vẫn phải làm bài ba môn toán, văn và tiếng Anh.

Hình thức thi chủ yếu là trắc nghiệm trong thời gian 60 phút, số ít địa phương cho đề thi trắc nghiệm kết hợp tự luận.

Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 của Bộ GD&ĐT, từ năm 2025, các địa phương có thể chọn thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 hoặc kết hợp.

Nếu thi tuyển, kỳ thi gồm toán, văn và môn thứ 3 (hoặc bài thi tổ hợp).

Môn này do địa phương chọn từ các môn: Ngoại ngữ, giáo dục công dân, khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý, công nghệ, tin học, nhưng không được lấy một môn quá ba năm liên tiếp, công bố trước 31-3.

TT
 Tỉnh/thành
Môn thứ ba
1
 TP.HCM
 Ngoại ngữ
2
 Hà Nội
 Ngoại ngữ
3
 Đà Nẵng
 Ngoại ngữ
4
 Huế
 Ngoại ngữ
5
 Nghệ An
 Ngoại ngữ
6
 Hải Phòng
 Ngoại ngữ
7
 Cần Thơ
 Ngoại ngữ
8
 Ninh Bình
 Ngoại ngữ
9
 Lào Cai
 Ngoại ngữ
10
 Quảng Ninh
 Ngoại ngữ
11
 Cao Bằng
 Tiếng Anh
12
 Đồng Nai
 Tiếng Anh
13
 Đồng Tháp
 Tiếng Anh
14
 Hà Tĩnh
 Tiếng Anh
15
 Hưng Yên
 Tiếng Anh
16
 Lạng Sơn
 Tiếng Anh
17
 Phú Thọ
 Tiếng Anh
18
 Quảng Trị
 Tiếng Anh
19
 Thái Nguyên
 Tiếng Anh
20
 Thanh Hóa
 Tiếng Anh
21
 Tuyên Quang
 Khoa học tự nhiên
22
 Lâm Đồng
 THPT chuyên: Văn, toán, tiếng Anh + môn chuyên. Còn lại xét tuyển
23
 Vĩnh Long
 THPT chuyên: Văn, toán, tiếng Anh + môn chuyên. Còn lại xét tuyển
NGUYỄN QUYÊN
