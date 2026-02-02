18 địa phương 'chốt' môn thứ 3 thi lớp 10 02/02/2026 15:53

(PLO)- Đến nay đã có 18 tỉnh, thành công bố môn thứ 3 thi lớp 10, chủ yếu là môn ngoại ngữ. Chỉ có một địa phương xét tuyển.

Theo đó, ngày 30-1, tỉnh Đồng Nai thông báo kỳ thi lớp 10 năm học 2026-2027 gồm 3 môn toán, ngữ văn và tiếng Anh.

Ngày 28-1, Sở GD&ĐT Ninh Bình công bố ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh) là môn thứ 3 thi lớp 10.

Học sinh TP.HCM tham dự kỳ thi lớp 10 năm học 2025-2026. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng thông báo chọn ngoại ngữ là môn thứ 3 thi lớp 10. Thí sinh đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Nhật và Hàn.

Trước đó, hàng loạt địa phương cũng lựa chọn tương tự như TP.HCM, Cao Bằng, Cần Thơ, Thanh Hoá, Huế, Đà Nẵng...

Tỉnh Tuyên Quang là địa phương duy nhất chọn môn khoa học tự nhiên. Tỉnh Vĩnh Long xét tuyển, nhưng thí sinh muốn thi vào trường chuyên vẫn phải làm bài thi môn toán, ngữ văn và tiếng Anh.

Sơn La từng dự kiến tổ chức bài thi tổ hợp nhiều môn nhưng đã phải dừng vì phương án này gặp phản ứng từ dư luận.

STT

Địa phương

Môn thi thứ 3

1

TP.HCM

Ngoại ngữ

2

Hà Nội

Ngoại ngữ

3

Đồng Nai

Tiếng Anh

4

Đà Nẵng

Ngoại ngữ

5

Huế

Ngoại ngữ

6

Nghệ An

Ngoại ngữ

7

Thanh Hóa

Tiếng Anh

8

Hải Phòng

Ngoại ngữ

9

Cần Thơ

Ngoại ngữ

10

Ninh Bình

Ngoại ngữ

11

Lào Cai

Ngoại ngữ

12

Cao Bằng

Tiếng Anh

13

Quảng Ninh

Ngoại ngữ

14

Lạng Sơn

Tiếng Anh

15

Đồng Tháp

Tiếng Anh

16

Tuyên Quang

Khoa học tự nhiên

17

Vĩnh Long

Xét tuyển (trường chuyên thi toán, ngữ văn, tiếng Anh)

18

Hưng Yên

Tiếng Anh

