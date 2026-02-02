Giáo dục

18 địa phương 'chốt' môn thứ 3 thi lớp 10

(PLO)- Đến nay đã có 18 tỉnh, thành công bố môn thứ 3 thi lớp 10, chủ yếu là môn ngoại ngữ. Chỉ có một địa phương xét tuyển.
Theo đó, ngày 30-1, tỉnh Đồng Nai thông báo kỳ thi lớp 10 năm học 2026-2027 gồm 3 môn toán, ngữ văn và tiếng Anh.

Ngày 28-1, Sở GD&ĐT Ninh Bình công bố ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh) là môn thứ 3 thi lớp 10.

thi-lop-10.jpg
Học sinh TP.HCM tham dự kỳ thi lớp 10 năm học 2025-2026. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng thông báo chọn ngoại ngữ là môn thứ 3 thi lớp 10. Thí sinh đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Nhật và Hàn.

Trước đó, hàng loạt địa phương cũng lựa chọn tương tự như TP.HCM, Cao Bằng, Cần Thơ, Thanh Hoá, Huế, Đà Nẵng...

Tỉnh Tuyên Quang là địa phương duy nhất chọn môn khoa học tự nhiên. Tỉnh Vĩnh Long xét tuyển, nhưng thí sinh muốn thi vào trường chuyên vẫn phải làm bài thi môn toán, ngữ văn và tiếng Anh.

Sơn La từng dự kiến tổ chức bài thi tổ hợp nhiều môn nhưng đã phải dừng vì phương án này gặp phản ứng từ dư luận.

STT
 Địa phương
 Môn thi thứ 3
1
 TP.HCM
 Ngoại ngữ
2
 Hà Nội
 Ngoại ngữ
3
 Đồng Nai
 Tiếng Anh
4
 Đà Nẵng
 Ngoại ngữ
5
 Huế
 Ngoại ngữ
6
 Nghệ An
 Ngoại ngữ
7
 Thanh Hóa
 Tiếng Anh
8
 Hải Phòng
 Ngoại ngữ
9
 Cần Thơ
 Ngoại ngữ
10
 Ninh Bình
 Ngoại ngữ
11
 Lào Cai
 Ngoại ngữ
12
 Cao Bằng
 Tiếng Anh
13
 Quảng Ninh
 Ngoại ngữ
14
 Lạng Sơn
 Tiếng Anh
15
 Đồng Tháp
 Tiếng Anh
16
 Tuyên Quang
 Khoa học tự nhiên
17
 Vĩnh Long
Xét tuyển (trường chuyên thi toán, ngữ văn, tiếng Anh)
18
 Hưng Yên
 Tiếng Anh

Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 của Bộ GD&ĐT áp dụng từ năm 2025, các địa phương có thể chọn thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 hoặc kết hợp.

Riêng với thi tuyển, kỳ thi gồm toán, ngữ văn và môn thứ ba (hoặc bài thi tổ hợp).

Môn này do Sở GD&ĐT lựa chọn từ các môn được đánh giá bằng điểm số, gồm: Ngoại ngữ 1, giáo dục công dân, khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý, công nghệ, tin học. Tuy nhiên, các tỉnh, thành không được chọn một môn quá 3 năm liên tiếp kể từ 2025.

Thời gian công bố môn thi thứ ba trước ngày 31-3 hằng năm.

NGUYỄN QUYÊN
