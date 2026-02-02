18 địa phương 'chốt' môn thứ 3 thi lớp 10

Theo đó, ngày 30-1, tỉnh Đồng Nai thông báo kỳ thi lớp 10 năm học 2026-2027 gồm 3 môn toán, ngữ văn và tiếng Anh.
Ngày 28-1, Sở GD&ĐT Ninh Bình công bố ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh) là môn thứ 3 thi lớp 10.
Sở GD&ĐT Hà Nội cũng thông báo chọn ngoại ngữ là môn thứ 3 thi lớp 10. Thí sinh đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Nhật và Hàn.
Trước đó, hàng loạt địa phương cũng lựa chọn tương tự như TP.HCM, Cao Bằng, Cần Thơ, Thanh Hoá, Huế, Đà Nẵng...
Tỉnh Tuyên Quang là địa phương duy nhất chọn môn khoa học tự nhiên. Tỉnh Vĩnh Long xét tuyển, nhưng thí sinh muốn thi vào trường chuyên vẫn phải làm bài thi môn toán, ngữ văn và tiếng Anh.
Sơn La từng dự kiến tổ chức bài thi tổ hợp nhiều môn nhưng đã phải dừng vì phương án này gặp phản ứng từ dư luận.
| STT
| Địa phương
| Môn thi thứ 3
| 1
| TP.HCM
| Ngoại ngữ
| 2
|Hà Nội
| Ngoại ngữ
| 3
| Đồng Nai
| Tiếng Anh
| 4
| Đà Nẵng
| Ngoại ngữ
| 5
| Huế
| Ngoại ngữ
| 6
| Nghệ An
| Ngoại ngữ
| 7
| Thanh Hóa
| Tiếng Anh
| 8
| Hải Phòng
| Ngoại ngữ
| 9
| Cần Thơ
| Ngoại ngữ
| 10
| Ninh Bình
| Ngoại ngữ
| 11
| Lào Cai
| Ngoại ngữ
| 12
| Cao Bằng
| Tiếng Anh
| 13
| Quảng Ninh
| Ngoại ngữ
| 14
| Lạng Sơn
| Tiếng Anh
| 15
| Đồng Tháp
| Tiếng Anh
| 16
| Tuyên Quang
| Khoa học tự nhiên
| 17
| Vĩnh Long
| Xét tuyển (trường chuyên thi toán, ngữ văn, tiếng Anh)
| 18
| Hưng Yên
| Tiếng Anh
Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 của Bộ GD&ĐT áp dụng từ năm 2025, các địa phương có thể chọn thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 hoặc kết hợp.
Riêng với thi tuyển, kỳ thi gồm toán, ngữ văn và môn thứ ba (hoặc bài thi tổ hợp).
Môn này do Sở GD&ĐT lựa chọn từ các môn được đánh giá bằng điểm số, gồm: Ngoại ngữ 1, giáo dục công dân, khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý, công nghệ, tin học. Tuy nhiên, các tỉnh, thành không được chọn một môn quá 3 năm liên tiếp kể từ 2025.
Thời gian công bố môn thi thứ ba trước ngày 31-3 hằng năm.