4 địa phương ‘chốt’ môn thứ 3 thi lớp 10 12/01/2026 15:49

(PLO)- Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang chọn khoa học tự nhiên là môn thứ 3 thi lớp 10. Đến thời điểm này, đã có 4 địa phương công bố các môn thi lớp 10.

Ngày 12-1, Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang ban hành văn bản thông báo môn thứ 3 thi lớp 10 năm học 2026-2027. Theo đó, môn khoa học tự nhiên được chọn là môn thứ 3, bên cạnh hai môn Toán và Ngữ văn.

Học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ, TP.HCM trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Môn khoa học tự nhiên sẽ được tổ chức thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút. Đề có nhiều mã đề trong cùng một phòng thi đảm bảo tính khách quan, công bằng. Đề thi bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp THCS. Cấu trúc và ma trận đề thi xây dựng theo khung hướng dẫn đã được Sở GD&ĐT ban hành.

Năm 2025, khi chưa sáp nhập, tỉnh Tuyên Quang cũ chọn Tiếng Anh làm môn thứ 3 vào lớp 10, trong khi tỉnh Hà Giang cũ thi lịch sử và địa lý.

Trước đó, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La cũng đã có thông báo đối với kỳ thi lớp 10, ngoài hai môn bắt buộc là toán, ngữ văn thì bài thi thứ 3 là bài thi tổ hợp. Kiến thức của bài thi thuộc các môn học lịch sử và địa lý, khoa học tự nhiên và tiếng Anh, được thực hiện bằng hình thức trắc nghiệm.

Sở GD&ĐT tỉnh công bố ma trận đặc tả đề thi, đề thi minh họa để học sinh làm quen. Đồng thời Sở cũng yêu cầu các trường có cấp THCS tổ chức cho học sinh lớp 9 thi thử bài thi tổ hợp, hoàn thành trước ngày 15-1.

Trong khi đó, Đà Nẵng và TP.HCM đều lựa chọn Ngoại ngữ (thời gian làm bài 90 phút) là môn thi thứ 3 bên cạnh hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn (120 phút). Tại TP.HCM, thí sinh đăng ký vào lớp chuyên và tích hợp sẽ thi thêm một bài thi bổ sung tương ứng.