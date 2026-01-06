TP.HCM công bố thông tin chính thức về môn thứ ba thi lớp 10 06/01/2026 16:24

(PLO)- Môn thứ ba thi lớp 10 tại TP.HCM trong năm học 2026-2027 là Ngoại ngữ, ngoài hai môn Toán và Ngữ văn.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản thông báo về việc lựa chọn môn thứ ba trong kỳ thi lớp 10 năm học 2026-2027.

Học sinh lớp 9 Trường THCS Tùng Thiện Vương, TP.HCM trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó, kỳ thi vào lớp 10 thường gồm ba môn thi Toán, Ngữ văn (120 phút/môn) và Ngoại ngữ (90 phút). Thí sinh đăng ký vào lớp 10 chuyên và tích hợp sẽ có thêm một bài thi bổ sung.

Thời gian thi vào lớp 10 sẽ thực hiện theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp được Chủ tịch UBND TP phê duyệt. Cấu trúc đề thi thực hiện theo Thông báo 3548 ngày 21-10-2025 của Sở GD&ĐT.

Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 của Bộ GD&ĐT, các địa phương có thể chọn thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp. Riêng với thi tuyển, kỳ thi gồm Toán, Văn và môn thứ 3 hoặc bài thi tổ hợp.

Môn này do Sở GD&ĐT lựa chọn từ các môn được đánh giá bằng điểm số. Danh sách gồm Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Tin học. Tuy nhiên, các tỉnh, thành không được chọn một môn quá ba năm liên tiếp, kể từ năm 2025.

Thời gian công bố môn thi thứ ba sau khi kết thúc học kỳ I, không muộn hơn ngày 31-3 hàng năm.

TP.HCM sau sáp nhập có 2,5 triệu học sinh, đông nhất cả nước. Riêng bậc THPT có 170 trường công lập. Trong đó bốn trường chuyên trực thuộc Sở là Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT chuyên Hùng Vương.