TS Nguyễn Thị Nhật Hằng, PGĐ Sở GD&ĐT TP.HCM ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khoá XI 10/03/2026 18:37

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Bí thư Đảng ủy Sở GD&ĐT, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM ứng cử đại biểu HĐND khoá XI, cam kết nếu được cử tri tín nhiệm sẽ tập trung thực hiện tốt vai trò đại biểu HĐND và đóng góp trách nhiệm với 6 ưu tiên trọng tâm về phát triển giáo dục TP.HCM.

Cụ thể, ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống trường lớp đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục; chú trọng phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu mới; gắn kết chặt chẽ giáo dục với thị trường lao động và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và an sinh học đường và thực hiện tốt vai trò đại biểu dân cử trong quyết nghị và giám sát.

Đơn vị bầu cử số 7 gồm các phường: Tân Hiệp, Tân Khánh, Vĩnh Tân