4 cam kết của nữ Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM nếu trở thành đại biểu Quốc hội khóa 16 16/01/2026 11:29

(PLO)- GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai sinh năm 1974. Bà được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm làm Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM vào tháng 12-2025 vừa qua.

ĐH Quốc gia TP.HCM vừa tổ chức các hội nghị giới thiệu nhân sự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, các cử tri Cơ quan ĐH Quốc gia TP.HCM đã thống nhất giới thiệu GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ tín nhiệm 100%.

Được biết, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm làm Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM vào tháng 12-2025 vừa qua và trở thành nữ giám đốc đầu tiên trong lịch sử 30 năm phát triển của ĐH Quốc gia TP.HCM.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai

Các cử tri đánh giá GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai có phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng đầy đủ điều kiện để trở thành ứng cử viên đại biểu Quốc hội. Đây cũng là vinh dự và trách nhiệm của ĐH Quốc gia TP.HCM khi có đại diện tham gia đóng góp tiếng nói phát triển giáo dục đại học Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai khẳng định nhận thức sâu sắc về trách nhiệm lớn lao khi ứng cử Đại biểu Quốc hội. Bà cho rằng, với vai trò là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu cả nước, ĐH Quốc gia TP.HCM cần có đại diện trong Quốc hội để tham gia đóng góp, phản biện và kiến tạo chính sách cho sự phát triển của giáo dục đại học, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn mới.

Nếu được tín nhiệm, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai cam kết tập trung vào một số vấn đề trọng tâm.

Thứ nhất, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học, viên chức, người lao động trong ĐH Quốc gia TP.HCM, tham gia góp ý các chính sách liên quan đến giáo dục, giáo dục đại học và các cơ chế đặc thù cho ĐH Quốc gia trong việc xây dựng và thực thi các văn bản quy phạm pháp luật.

Thứ hai, tham gia tham vấn các chính sách, nghị quyết của Quốc hội liên quan đến khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhất để các trường đại học, đặc biệt là ĐH Quốc gia TP.HCM, triển khai các chiến lược phát triển dài hạn.

Thứ ba, theo dõi, đề xuất và vận dụng các cơ chế phù hợp để tăng cường nguồn lực từ ngân sách Nhà nước cũng như các nguồn lực xã hội cho hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Thứ tư, chủ động đề xuất và kiến nghị các điều chỉnh về cơ chế, chính sách đối với mô hình ĐH quốc gia, nhằm tạo ra những đột phá thực chất, phát huy đầy đủ vai trò đầu tàu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

GS Nguyễn Thị Thanh Mai cho biết trách nhiệm của bà không chỉ đối với ĐH Quốc gia TP.HCM mà đối với với hệ thống giáo dục đại học và cộng đồng xã hội. Bà sẽ lắng nghe tiếng nói của các trường đại học, các thầy cô giáo, các nhà khoa học, sinh viên và người lao động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, đóng góp vào các chính sách phát triển nguồn nhân lực quốc gia, gắn kết đào tạo với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai cũng bày tỏ mong muốn được đóng góp không chỉ bằng vai trò quản lý mà còn với trách nhiệm công dân, trách nhiệm trí thức và tinh thần phụng sự đất nước.