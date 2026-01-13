Trường đại học có tên mới toanh tại TP.HCM công bố cách tuyển sinh mới 13/01/2026 15:30

(PLO)- Năm 2026, Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM dự kiến tuyển sinh cho 79 chương trình đào tạo và xét tuyển theo ba phương thức.

Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM vừa chính thức công bố thông tin tuyển sinh dự kiến bậc ĐH chính quy năm 2026 với những điểm đáng chú ý.

Đây là trường vừa được Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký quyết định đổi tên từ Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM vào gần cuối tháng 12-2025 vừa qua.

Theo thông báo, năm 2026, Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM tuyển sinh 79 chương trình đào tạo, trong đó có bốn chuyên ngành mới. Các chuyên ngành đào tạo của trường trải rộng từ các lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ, công nghệ thông tin, kỹ thuật xây dựng, kiến trúc, thiết kế đến kinh tế, quản lý, luật, tâm lý học giáo dục và các ngành liên quan môi trường, thực phẩm, công nghệ sinh học. Nhiều ngành được tổ chức đào tạo bằng tiếng Việt, tiếng Anh hoặc song ngữ, đồng thời có các chương trình liên kết quốc tế với đối tác nước ngoài.

Đáng chú ý, năm 2026, nhà trường triển khai 3 phương thức xét tuyển, trong đó trường sẽ thay đổi tuyển sinh theo hướng xét tuyển kết hợp.

Cụ thể, phương thức thứ nhất là xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và ưu tiên xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng của trường.

Thứ hai là xét tuyển kết hợp dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập THPT, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM (trừ các ngành tổ hợp xét tuyển có môn năng khiếu).

Thứ ba là xét tuyển kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập THPT, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và kết quả thi năng khiếu do trường tổ chức, áp dụng cho các ngành kiến trúc, kiến trúc nội thất, thiết kế thời trang và thiết kế đồ họa.

Trường cũng đưa ra các tổ hợp môn xét tuyển cho các ngành học theo hướng xây dựng các nhóm môn phù hợp quy định mới. Trong đó, ở mỗi tổ hợp sẽ có một môn chính được nhân hệ số 2.

Thông tin tuyển sinh tổ hợp môn theo từng chương trình đào tạo của Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM

Một điểm đáng chú ý trong mùa tuyển sinh 2026 là chính sách khuyến khích tài năng. Trường dành 60% tổng số học bổng cho sinh viên nhập học, bao gồm học bổng khuyến tài dành cho thí sinh trúng tuyển có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT cao (không tính điểm ưu tiên), học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và học bổng theo kết quả học tập trong quá trình học.

Đáng chú ý, ngành sư phạm tiếng Anh và ngành sư phạm công nghệ được miễn học phí trong 4 năm học, đồng thời sinh viên còn được nhận sinh hoạt phí 3,6 triệu đồng mỗi tháng theo quy định.