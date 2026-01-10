Sinh viên nhiều trường đại học ở TP.HCM được nghỉ Tết đến một tháng 10/01/2026 10:58

(PLO)- Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của các trường đại học ở TP.HCM kéo dài từ ba tuần đến gần hai tháng. Việc này giúp người học thuận lợi trong kế hoạch di chuyển, vui xuân.

Theo thông báo mới nhất, Trường ĐH Luật TP.HCM sẽ tổ chức giảng dạy trực tuyến trong thời gian trước và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Kế hoạch này nhằm tạo điều kiện để sinh viên chủ động thời gian học tập, đi lại và nghỉ Tết.

Cụ thể, học kỳ 2 năm học 2025-2026 tại trường diễn ra từ ngày 19-1 đến 4-7. Trong giai đoạn đầu, nhà trường tổ chức giảng dạy và học tập hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến.

Từ ngày 19-1 đến hết ngày 5-3, sinh viên trình độ đại học sẽ học qua cổng đào tạo trực tuyến và phần mềm Zoom. Việc triển khai được thực hiện theo hướng dẫn thống nhất của nhà trường.

Sau giai đoạn trên, từ ngày 9-3 đến hết ngày 4-7, Trường ĐH Luật TP.HCM tổ chức giảng dạy và học tập trực tiếp tại các cơ sở đào tạo theo kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

Cách bố trí này giúp sinh viên có quãng thời gian linh hoạt trong dịp Tết Nguyên đán. Điều này đặc biệt thuận lợi cho những sinh viên ở xa, có nhu cầu về quê sớm và trở lại TP.HCM sau Tết mà không ảnh hưởng tiến độ học tập.

Với việc kết hợp học tập trực tuyến, sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM được nghỉ Tết gần 2 tháng. Ảnh: ULAW

Trước đó, nhiều trường ĐH tại TP.HCM cũng đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ khá dài nhằm tạo điều kiện cho sinh viên chủ động sắp xếp việc di chuyển.

Do đặc thù sinh viên đến từ nhiều địa phương, hầu hết các trường đều bố trí thời gian nghỉ Tết từ hai tuần trở lên. Đáng chú ý, một số trường dự kiến cho sinh viên nghỉ Tết kéo dài đến một tháng.

Cụ thể, năm 2026, Trường ĐH Công Thương TP.HCM cho sinh viên nghỉ Tết từ ngày 9-2 đến hết ngày 8-3. Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM cũng bố trí lịch nghỉ Tết kéo dài một tháng, từ ngày 1-2 đến 1-3.

Nhiều trường khác cho sinh viên nghỉ Tết khoảng ba tuần, như Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) nghỉ từ ngày 9-2 đến 1-3; ĐH Y dược TP.HCM cho sinh viên nghỉ từ ngày 9-2 đến 27-2.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM… cũng cho sinh viên nghỉ Tết từ ngày 9-2 đến 28-2.

Một số trường khác bố trí thời gian nghỉ hai tuần, như Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM), Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM)…