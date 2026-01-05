Nhiều thay đổi trong tuyển sinh đại học năm 2026, thí sinh cần chuẩn bị gì? 05/01/2026 14:53

(PLO)- Năm 2026, nhiều trường đại học chuyển sang phương thức tuyển sinh tích hợp, dừng xét tuyển theo các tổ hợp truyền thống, thay vào đó là các tổ hợp môn mới.

Ngày 5-1, tại Trường THPT Gia Định (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) đã diễn ra Khai mạc chương trình tư vấn tuyển sinh “Đúng ngành nghề – Sáng tương lai” do Tạp chí Giáo dục TP.HCM phối hợp với Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo phía Nam (Bộ GD&ĐT), Sở GD&ĐT TP.HCM và ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Chương trình thu hút hàng nghìn học sinh tham dự để lắng nghe chia sẻ những thông tin mới về tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2026 và được tư vấn trực tiếp việc chọn ngành, chọn trường từ nhiều cơ sở đào tạo tại TP.HCM.

Đông thí sinh có mặt tại chương trình. Ảnh: P.ANH

Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết chương trình dự kiến được tổ chức tại hơn 200 trường THPT trên địa bàn TP.HCM và trên 300 trường THPT thuộc 10 tỉnh, thành phố lân cận. Chương trình nhằm giúp học sinh tiếp cận nhiều thông tin chính thống, thiết thực, phục vụ việc lựa chọn trường, chọn ngành học phù hợp với năng lực, sở thích, điều kiện gia đình và nhu cầu xã hội.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, tuyển sinh đại học năm học 2026-2027 dự kiến có nhiều thay đổi. Do đó, đây là thời điểm quan trọng để học sinh chủ động tìm hiểu, nắm bắt xu hướng nhằm thích ứng và đưa ra lựa chọn phù hợp cho con đường học tập sắp tới.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cũng thông tin, hiện TP.HCM đang triển khai Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế giai đoạn 2020-2035, định hướng tập trung vào 8 ngành mũi nhọn: Công nghệ thông tin – truyền thông, cơ khí – tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, quản trị doanh nghiệp, tài chính – ngân hàng, y tế, du lịch và quản lý đô thị. Đây được xem là những lĩnh vực trọng tâm, vừa mang tính chiến lược phát triển của TP, vừa là gợi mở quan trọng để học sinh cân nhắc khi lựa chọn ngành học trong tương lai.

Các chuyên gia từ các trường đại học tư vấn những vấn đề thắc mắc của thí sinh. Ảnh: P.ANH

Chia sẻ về những điểm mới trong tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2026, TS Phạm Tấn Hạ, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết năm 2026, thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến diễn ra vào ngày 11 và 12-6, sớm hơn khoảng 2 tuần so với các năm trước. Do đó, toàn bộ các mốc thời gian liên quan đến đăng ký và xét tuyển đại học cũng được điều chỉnh sớm hơn, thí sinh cần chủ động theo dõi, chuẩn bị.

Về phương thức xét tuyển, TS Phạm Tấn Hạ lưu ý thí sinh cần trực tiếp tìm hiểu thông tin trên website chính thức của từng trường, bởi mỗi cơ sở đào tạo có thể có những điều chỉnh khác nhau.

Hiện một số trường không còn sử dụng phương thức xét học bạ riêng lẻ mà tích hợp vào các phương thức xét tuyển chung. Bên cạnh đó, một số trường cũng dừng xét tuyển theo các tổ hợp truyền thống như C00 (văn, sử địa) hoặc A00 (toán, lý, hóa), thay vào đó là các tổ hợp môn mới, trong đó các môn chính như toán, ngữ văn hoặc các môn liên quan đến ngành học có thể chiếm khoảng 50% trọng số xét tuyển.

Ngoài ra, một xu hướng đáng chú ý là nhiều trường chuyển sang phương thức xét tuyển tích hợp. Theo đó, kết quả xét tuyển được tính toán dựa trên sự kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực, các thành tích học tập hoặc hoạt động liên quan, cùng với điểm ưu tiên. Tỉ trọng điểm của từng thành phần do từng trường quy định cụ thể, vì vậy thí sinh cần nghiên cứu kỹ phương án xét tuyển của trường mình quan tâm.

TS Phạm Tấn Hạ cho biết, bên cạnh các phương thức mới, 2 phương thức cơ bản vẫn tiếp tục được duy trì là xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế, thành tích học tập phù hợp theo quy định của từng trường.

Từ những thay đổi trên, TS Phạm Tấn Hạ khuyến nghị thí sinh cần chủ động cập nhật thông tin, xây dựng kế hoạch học tập và ôn luyện phù hợp để đạt kết quả tốt nhất, đặc biệt là ở kỳ thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi đánh giá năng lực.

Bên cạnh vấn đề tuyển sinh, TS Phạm Tấn Hạ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn ngành học phù hợp. Theo ông, thí sinh không nên chạy theo những ngành “hot” hay xu hướng nhất thời, mà cần căn cứ vào năng lực, sở thích của bản thân và điều kiện học tập cụ thể của từng cơ sở đào tạo. Môi trường học tập phù hợp sẽ giúp người học rèn luyện kiến thức, kỹ năng và tạo nền tảng vững chắc cho cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.