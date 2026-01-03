7 trường đại học ở TP.HCM được đào tạo Y khoa, học phí cao nhất hơn 1 tỉ đồng 03/01/2026 11:25

(PLO)- Y khoa là ngành thường có điểm chuẩn tuyển sinh hàng năm ở mức cao nhất và mức học phí cũng ở ngưỡng cao nhất tại các trường đại học đào tạo sức khỏe.

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM vừa công bố thông tin tuyển sinh ĐH chính quy dự kiến năm 2026. Theo đó, trường xét tuyển 10.000 chỉ tiêu cho 61 ngành đào tạo theo bảy phương thức xét tuyển độc lập.

Đáng chú ý, từ năm 2026, trường sẽ mở thêm ba ngành mới, trong đó có hai ngành thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe là Y khoa và Y học cổ truyền, nâng tổng số ngành ở lĩnh vực này được đào tạo tại trường là 5 ngành.

Với thông tin này, năm 2026, TP.HCM sẽ có bảy trường đào tạo ngành y khoa, gồm ba trường công lập và bốn trường tư thục. Đây được xem là ngành có sức hút lớn nhất trong các ngành khối sức khỏe, điểm chuẩn tuyển sinh hàng năm ở mức cao nhất và mức học phí cũng ở ngưỡng cao nhất tại các trường.

Cụ thể, ở khối trường công lập, y khoa của ĐH Y dược TP.HCM có mức học phí cao thứ hai trong 16 ngành đào tạo ĐH chính quy của trường. Đối với sinh viên trúng tuyển và nhập học từ năm 2019 trở về trước, học phí ngành y khoa là 31,1 triệu đồng/năm học. Còn với sinh viên trúng tuyển và nhập học từ năm 2020 trở về sau, mức học phí là 82,2 triệu đồng.

Thứ hai là Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, với khóa sinh viên trúng tuyển năm 2025 mức thu học phí của ngành Y khoa là 55,2 triệu đồng. Trường cam kết học phí tăng không quá 10% mỗi năm.

Thứ ba là Trường ĐH Khoa học Sức khỏe (ĐH Quốc gia TP.HCM). Đây là trường ĐH vừa được thành lập năm 2024 trên cơ sở nâng cấp từ Khoa Y của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Trường hiện đang đào tạo sáu ngành học, trong đó, ngành Y khoa có học phí cao nhất là 70 triệu đồng/năm học.

Sinh viên ngành y khoa Trường ĐH Khoa học sức khỏe (ĐH Quốc gia TP.HCM) trong một hoạt động đầu năm học. Ảnh: Khoa Y

Đối với các trường ngoài công lập, học phí năm 2025 được ghi nhận khá cao cho mỗi năm học.

Như Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, trường đang đào tạo hơn 10 ngành ở lĩnh vực sức khỏe. Trong đó, y khoa và răng hàm mặt là hai ngành có học phí cao nhất với khoảng 72 triệu đồng/học kỳ. Một khóa học đào tạo bác sĩ gồm 15 học kỳ, tương đương học phí thu mỗi sinh viên gần 1,1 tỉ đồng, chưa tính các học phần về giáo dục thể chất hay giáo dục quốc phòng cũng như các khoản trang trải học tập và sinh hoạt khác.

Còn tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, trường đang đào tạo khá nhiều ngành học khối sức khỏe. Đây cũng là trường tư thục đầu tiên được đào tạo ngành y khoa từ năm 2018. Ngành học này được đào tạo trong sáu năm, với học phí trung bình khoảng 155 triệu đồng/năm học, tương đương 930 triệu đồng/khóa học/sinh viên.

Tại Trường ĐH Văn Lang, y khoa và răng hàm mặt là hai ngành có học phí trong tốp cao nhất với mức thu 85-110 triệu đồng/đợt. Một khóa đào tạo kéo dài 5-6 năm, một năm có ba học kỳ. Học phí tính theo tín chỉ, trung bình 150-180 tín chỉ/khóa học.

Riêng với trường ĐH thứ 7 tại TP.HCM được đào tạo ngành y khoa là Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, theo thông tin phía trường, trường chưa có chính sách học phí cụ thể cho nhóm ngành này. Tuy nhiên, như với ngành Dược mà trường đang đào tạo, học phí trung bình khoảng gần 280 triệu đồng/khóa học/sinh viên, thời gian đào tạo 4,5 năm.