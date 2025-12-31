Phó Thủ tướng Lê Thành Long kỳ vọng lớn với nữ Giám đốc đầu tiên của ĐH Quốc gia TP.HCM 31/12/2025 12:26

(PLO)- Phó Thủ tướng Lê Thành Long tin tưởng dưới sự lãnh đạo của GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai – nữ Giám đốc đầu tiên trong lịch sử ĐH Quốc gia TP.HCM – cùng với tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng vươn lên, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước.

Sáng 31-12, ĐH Quốc gia TP.HCM đã tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM cho Nhà giáo ưu tú, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai.

Quyết định này đã được Thủ tướng Chính phủ ký bổ nhiệm ngày 15-12 vừa qua. Với quyết định này, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai trở thành nữ giám đốc đầu tiên trong lịch sử 30 năm hình thành và phát triển của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long trao quyết định bổ nhiệm cho GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai. Ảnh: T.Thông

Tham dự trao quyết định và phát biểu tại đây, ông Lê Thành Long, Phó Thủ tướng Chính phủ, chúc mừng Nhà giáo ưu tú, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai nhận nhiệm vụ giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM.

Phó Thủ tướng cho rằng GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai là cán bộ được đào tạo bài bản trong nước và nước ngoài, có kinh nghiệm quản lý phong phú, từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác ở các lĩnh vực, đơn vị khác nhau như Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Trường Phổ thông năng khiếu và ĐH Quốc gia TP.HCM.

Việc Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai giữ chức vụ Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng và Nhà nước đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, phẩm chất, năng lực và uy tín của đồng chí; đồng thời thể hiện niềm tin, kỳ vọng lớn đối với tập thể lãnh đạo ĐH Quốc gia TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh ĐH Quốc gia TP.HCM là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Những năm qua, ĐH Quốc gia TP.HCM đã có bước phát triển toàn diện, đạt nhiều kết quả nổi bật, giữ vai trò tiên phong trong đổi mới quản trị đại học, phát triển khoa học công nghệ, bảo đảm chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế; từng bước hình thành khu đô thị đại học kiểu mẫu đầu tiên của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu tại buổi lễ

Trong giai đoạn phát triển mới, bên cạnh thời cơ thuận lợi, ĐH Quốc gia TP.HCM cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi yêu cầu ngày càng cao không chỉ về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học mà còn về quản trị, tổ chức thực hiện, đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của đất nước.

Phó Thủ tướng đề nghị ĐH Quốc gia TP.HCM tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt là các quyết sách đột phá mới.

Chủ động phối hợp với Bộ GD&ĐT các bộ, ngành liên quan trong hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, bảo đảm đầy đủ quyền tự chủ trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, tài chính, hợp tác quốc tế.

ĐH Quốc gia TP.HCM cần tập trung triển khai hiệu quả Chương trình phát triển ĐH Quốc gia TP.HCM thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tiếp tục đổi mới mô hình quản trị đại học theo hướng hiện đại, tích hợp đồng bộ quy trình và dữ liệu; tăng cường gắn kết với doanh nghiệp và đối tác quốc tế; khẳng định vai trò trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hàng đầu, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai – nữ Giám đốc đầu tiên trong lịch sử ĐH Quốc gia TP.HCM – cùng với tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng vươn lên, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, giữ vững vai trò nòng cốt, dẫn dắt phát triển giáo dục đại học, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai bày tỏ tri ân các thế hệ lãnh đạo, viên chức, nhà khoa học, những người đã dẫn lối, mở đường và bền bỉ xây dựng những nền tảng vững chắc cho ĐH Quốc gia TP.HCM suốt thời gian qua. Bà cũng bày tỏ niềm vinh dự và bày tỏ cảm ơn lãnh đạo trung ương, các bộ ngành và địa phương đã tin tưởng và giao trọng trách với vị trí người đứng đầu ĐH Quốc gia TP.HCM.

Bà cho biết ĐH Quốc gia TP.HCM hiện đang đào tạo khoảng 100.000 người học chất lượng cao, với khoảng 4.000 nhà khoa học, chuyên gia; đồng thời tham gia đào tạo, nâng cấp năng lực cho đội ngũ nhân lực trong nhiều lĩnh vực then chốt của đất nước.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai – nữ Giám đốc đầu tiên trong lịch sử ĐH Quốc gia TP.HCM phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: T.THÔNG

Theo GS.TS Mai, nhu cầu về nhân tài và tri thức của đất nước chưa bao giờ mạnh mẽ như hiện nay, điều đó đòi hỏi ĐH Quốc gia TP.HCM không thể tự mãn với thành công hiện tại, mà phải hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn nữa để không bị tụt hậu, hướng đến mục tiêu đưa ĐH Quốc gia TP.HCM vào tốp 100 đại học châu Á vào năm 2030, xứng đáng cùng với TPHCM đóng vai trò đầu tàu của cả nước.

Với vị trí là nữ giám đốc đầu tiên của ĐH Quốc gia TP.HCM, GS.TS Thanh Mai cho biết ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ tiếp tục củng cố mô hình quản trị đại học theo văn bản quy phạm pháp luật mới, với tinh thần tự chủ, sự minh bạch và văn hóa đổi mới sáng tạo trong toàn hệ thống. Mọi chủ trương phải đi kèm kế hoạch, phân công và sản phẩm. Mọi đổi mới phải đi kèm cơ chế hỗ trợ để người làm thật sự yên tâm cống hiến. Và quan trọng nhất chúng ta phải giữ lửa cho đội ngũ, giữ chân và thu hút người có tài, có đức cống hiến cho ĐH Quốc gia TP.HCM.

Cạnh đó, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ cần thúc đẩy mạnh mẽ mô hình hợp tác “3 Nhà” để chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành ứng dụng, huy động các nguồn lực xã hội, ưu tiên các lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn, và tạo ra những sản phẩm khoa học công nghệ có tác động thực sự, giải quyết các bài toán lớn của TP và khu vực.

Đồng thời, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ cần mở rộng hợp tác với các ĐH hàng đầu thế giới, thu hút chuyên gia quốc tế, tạo điều kiện để giảng viên và sinh viên được trải nghiệm môi trường học thuật tiên tiến; đồng thời thu hút sinh viên quốc tế đến học tập và làm việc tại ĐH Quốc gia TP.HCM. Song song đó là đổi mới giáo dục, chuyển đổi số và tích hợp công nghệ hiện đại vào quản trị – đào tạo, xây dựng môi trường học tập thông minh, khơi dậy tiềm năng sáng tạo và năng lực tự học suốt đời của người học.

GS.TS Thanh Mai cho rằng những con số của các chỉ tiêu chiến lược giai đoạn tới có thể là một áp lực vô cùng to lớn đối với tất cả đội ngũ của hệ thống, bà mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, chỉ đạo và đồng hành của lãnh đạo Trung ương, của TP.HCM và các địa phương; sự hợp tác của doanh nghiệp và đối tác; và trên hết là sự chung sức của toàn thể đội ngũ ĐH Quốc gia TP.HCM.

“Nếu chúng ta cùng nhìn về một hướng, cùng đặt lợi ích chung lên trước, và cùng làm việc bằng sự chuyên nghiệp, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ không chỉ “đạt chỉ tiêu”, mà còn tạo ra một chuẩn mực mới về ĐH Quốc gia trong thời đại đổi mới sáng tạo. Khát vọng đó không chỉ là khát vọng của quốc gia, của hệ thống giáo dục Việt Nam, của riêng ĐH Quốc gia TP.HCM, mà còn là khát vọng của mỗi chúng ta – để thế hệ con cháu mình được hưởng một nền giáo dục tiên tiến ngay trên quê hương” – GS.TS Mai kỳ vọng.