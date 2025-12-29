10 sự kiện nổi bật của ngành giáo dục năm 2025 29/12/2025 09:43

(PLO)- Năm 2025 khép lại với những dấu ấn lịch sử của ngành giáo dục, từ ban hành Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, chính sách miễn học phí toàn diện, cho đến những thành tích vang dội trên đấu trường quốc tế.

Ngày 29-12, Bộ GD&ĐT đã công bố 10 sự kiện nổi bật ngành giáo dục năm 2025.

1. Khẳng định giáo dục là nhân tố quyết định tương lai dân tộc

Ngày 22-8, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đây là nghị quyết đầu tiên của Đảng khẳng định giáo dục và đào tạo là nhân tố quyết định tương lai của dân tộc, là động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước, đồng thời tiếp tục nhấn mạnh giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu.

Tại hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai nghị quyết, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho “nguyên khí quốc gia”, là lĩnh vực then chốt của mọi then chốt, là động lực căn cơ để nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh quốc gia và nuôi dưỡng khát vọng phát triển.

Nghị quyết 71 được ban hành trên nền tảng hơn 10 năm triển khai Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, với nhiều kết quả quan trọng đã đạt được, tạo tiền đề cho những đột phá mới trong giai đoạn tiếp theo.

Học sinh Trường THCS Bình Trị Đông B, phường An Lạc, TP.HCM trong ngày khai giảng năm học mới 2025-2026. Ảnh: N.NHI

2. Nhiều chủ trương, quyết sách lớn thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước

Cùng với Nghị quyết 71, trong năm 2025, Bộ Chính trị đã thống nhất nhiều chủ trương chiến lược về giáo dục và đào tạo, trong đó có quyết định miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên cả nước; thống nhất chủ trương xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035; đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền, với mục tiêu hoàn thành 100 trường trong năm 2026.

Trên cơ sở báo cáo của Đảng ủy Bộ GD&ĐT và ý kiến của các cơ quan liên quan, Tổng Bí thư Tô Lâm thống nhất chủ trương tổ chức dạy học hai buổi mỗi ngày tại các trường tiểu học và THCS tùy điều kiện từng địa phương, đồng thời Nhà nước hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và THCS tại các xã biên giới.

Những chủ trương này là cơ sở chính trị quan trọng để Quốc hội và Chính phủ ban hành các văn bản pháp luật nhằm triển khai thực hiện trong thực tiễn.

3. Đột phá trong xây dựng thể chế giáo dục

Năm 2025 được xem là năm có số lượng văn bản pháp luật trong lĩnh vực giáo dục được ban hành nhiều nhất từ trước đến nay, với tổng cộng 99 luật, nghị quyết, nghị định và thông tư được ban hành hoặc trình ban hành.

Lần đầu tiên trong một năm, Quốc hội thông qua bốn dự án luật thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, gồm Luật Nhà giáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Cùng năm, Bộ GD&ĐT chủ trì tham mưu xây dựng và trình Quốc hội ban hành bốn nghị quyết quan trọng về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi; miễn, hỗ trợ học phí; cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; và chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.

Cạnh đó, Bộ hoàn thành 31 văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 60 văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, góp phần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn và hoàn thiện thể chế giáo dục gắn với thực tiễn.

4. Mở ra giai đoạn phát triển mới của ngành giáo dục

Ngày 21-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GD&ĐT lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức, đánh dấu một sự kiện chính trị quan trọng của ngành trong bối cảnh đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội và vị thế quốc tế.

Đại hội đề ra những định hướng chiến lược nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong nhiệm kỳ 2025-2030.

5. Dấu ấn 80 năm truyền thống ngành giáo dục

Năm 2025, ngành giáo dục tổ chức chuỗi sự kiện quy mô lớn kỷ niệm 80 năm truyền thống. Lễ kỷ niệm được tổ chức cùng lễ khai giảng năm học mới vào sáng 5-9 với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các địa phương, cùng khoảng 26 triệu học sinh, sinh viên và 1,6 triệu nhà giáo trên cả nước.

Đây là dịp ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của ngành, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của toàn xã hội đối với sự nghiệp trồng người.

Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, Bộ GD&ĐT tổ chức Triển lãm “80 năm Giáo dục phát triển đất nước”, tôn vinh những thành quả nổi bật và vai trò then chốt của giáo dục trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng năm, Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VIII được tổ chức gắn với kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, tôn vinh hơn 300 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến.

Các bệnh nhi hát Quốc ca tại lễ khai giảng năm học mới 2025-2026. Ảnh: DI LINH

6. Tinh gọn bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Thực hiện Nghị quyết 18, năm 2025 Bộ GD&ĐT trình Chính phủ ban hành Nghị định 37/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ, theo đó giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy. Bộ hoàn thành việc tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và sắp xếp lại cơ quan thanh tra theo quy định.

Trong triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bộ ban hành và tham mưu ban hành các nghị định, thông tư về phân cấp, phân quyền, đồng thời tổ chức kiểm tra, tập huấn trực tuyến cho khoảng 50.000 cán bộ và hiệu trưởng trên toàn quốc nhằm bảo đảm việc thực hiện thống nhất, hiệu quả.

7. Hoàn thành đổi mới chương trình, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên theo chương trình 2018

Năm 2025 đánh dấu việc hoàn thành triển khai chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đây cũng là năm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên dành cho học sinh học theo chương trình mới, đồng thời vẫn bảo đảm quyền lợi cho học sinh học theo chương trình 2006, với số lượng thí sinh dự thi lớn nhất từ trước đến nay, trên 1,1 triệu thí sinh.

Kỳ thi được tổ chức trong bối cảnh có nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy và quy chế thi, với nhiều quy định mới nhằm giảm áp lực, bảo đảm công bằng và minh bạch. Công tác chỉ đạo được thực hiện sớm và đồng bộ, Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chủ trì hội nghị toàn quốc về công tác chuẩn bị và đánh giá kỳ thi có tính chuyên nghiệp.

8. Giáo dục mũi nhọn đạt thành tích cao nhất trong nhiều năm

Trong năm 2025, học sinh Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực đều đạt giải, với tổng số huy chương cao nhất trong nhiều năm.

Đặc biệt, lần đầu tiên Việt Nam đạt thành tích cao nhất tại Hội thi Khoa học Kỹ thuật quốc tế ISEF tại Hoa Kỳ kể từ khi tham dự vào năm 2013, tiếp tục khẳng định vị thế của giáo dục phổ thông Việt Nam trên trường quốc tế.

9. Giáo dục đại học bứt phá, nâng cao vị thế quốc gia

Năm 2025, giáo dục đại học ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Lần đầu tiên có 16 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam lọt bảng xếp hạng THE Impact Rankings. Tuyển sinh các ngành STEM và các ngành công nghệ chiến lược tăng mạnh, phản ánh nhu cầu xã hội và niềm tin vào chất lượng đào tạo.

10. Dấu ấn chuyển đổi số và hội nhập quốc tế

Hoạt động chuyển đổi số trong giáo dục năm 2025 đạt nhiều kết quả quan trọng với việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành, triển khai toàn trình đăng ký thi và tuyển sinh trực tuyến, cấp học bạ số và văn bằng số, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia và ứng dụng VNeID.

Bộ GD&ĐT cũng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời chuẩn bị triển khai thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo trong nhà trường.