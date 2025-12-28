Sinh viên mới tốt nghiệp bị lừa tham gia học bổng đào tạo ở Nhật Bản 28/12/2025 12:25

(PLO)- Trường Đại học Quy Nhơn khẳng định chưa có thông báo nào về "chương trình trao đổi sinh viên và học bổng hiệp định Nhật Bản năm 2026".

Ngày 28-12, trao đổi với PLO, Tiến sĩ Đinh Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, khẳng định nhà trường chưa công bố bất kỳ thông tin, thông báo chính thức nào liên quan đến "chương trình trao đổi sinh viên và học bổng hiệp định Nhật Bản năm 2026".

Theo TS Tuấn, thông báo có nội dung “chương trình trao đổi sinh viên và học bổng hiệp định Nhật Bản năm 2026” ghi ngày 22-12-2025 có tên và chữ ký “TS Đinh Anh Tuấn- Phó Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn” là thông báo giả mạo, sai sự thật.

Thông báo giả mạo "chương trình trao đổi sinh viên và học bổng hiệp định Nhật Bản năm 2026".

Bước đầu, nhà trường đã ghi nhận có một trường hợp bị lừa từ hình thức trên. Người bị lừa là sinh viên của trường, mới tốt nghiệp tháng 6-2025. Nhà trường đang phối hợp với cơ quan công an để điều tra, xác minh vụ việc.

Nhà trường đã kiểm tra thông báo và danh sách tuyển chọn ứng cử viên tham gia học bổng giả mạo nêu trên, trong danh sách 20 người chỉ có một người đúng tên sinh viên của trường, còn lại là tên giả.

“Để tránh việc sinh viên và phụ huynh bị lừa, chúng tôi đã đăng tải thông tin cảnh báo trên trang điện tử của nhà trường”, TS Tuấn nói.

Danh sách ứng cử viên giả.

TS Đinh Anh Tuấn, cho biết: Mọi thông tin tuyển chọn, xét duyệt chỉ được đăng tải trên các kênh truyền thông chính thức của trường. Nhà trường không yêu cầu người học cung cấp thông tin cá nhân, hồ sơ, lệ phí hay chuyển tiền qua các kênh không chính thống.

Qua đó, khuyến nghị sinh viên và phụ huynh cẩn trọng trước các thông tin lan truyền trên mạng xã hội, tin nhắn, email không rõ nguồn gốc. Chủ động liên hệ các đơn vị chức năng của trường để xác minh khi có nghi vấn.