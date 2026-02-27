Trường ĐH Khoa học tự nhiên ở TP.HCM công bố mức tăng học phí dự kiến mới 27/02/2026 14:51

(PLO)- Năm 2026, Trường ĐH Khoa học tự nhiên tiếp tục tăng học phí và những ngành có mức thu thấp nhất cho khóa trúng tuyển năm nay là hơn 32 triệu đồng/năm học.

Theo công bố mới nhất của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), năm 2026 này, trường sẽ tuyển sinh cho 44 ngành/chương trình học.

Trong đó, trường dự kiến mở thêm bảy ngành học mới thuộc chương trình tăng cường tiếng Anh, gồm công nghệ vật lý điện tử và tin học, hải dương học, toán ứng dụng, toán tin, khoa học dữ liệu, công nghệ vật liệu chương trình tăng cường tiếng Anh và Vật lý y khoa.

Trường áp dụng hai phương thức tuyển sinh. Thứ nhất là xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT, đồng thời xét tuyển thí sinh có quốc tịch nước ngoài, tốt nghiệp THPT ở nước ngoài.

Phương thức thứ hai là xét tuyển kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2026 với điểm học bạ ba năm lớp 10, 11 và 12.

Đáng chú ý, trường cũng công bố thông tin mức thu học phí dự kiến cho từng ngành học dành cho khóa tuyển sinh năm 2026. Nhìn chung, mặt bằng học phí năm 2026 của trường trải rộng từ hơn 32-70 triệu đồng mỗi năm học, có sự khác biệt giữa các nhóm ngành và loại hình chương trình đào tạo.

So với khóa tuyển sinh năm 2025, học phí có sự điều chỉnh tăng ở hầu hết các ngành, mức tăng trong khoảng 10%.

Mức học phí dự kiến từng ngành

Cụ thể, các chương trình chuẩn của Trường ĐH Khoa học tự nhiên dao động chủ yếu từ 32,6-40,5 triệu đồng/năm học, tùy nhóm ngành. Đây là mức học áp dụng cho phần lớn các ngành khoa học cơ bản, khoa học tự nhiên và kỹ thuật truyền thống.

Ở chiều ngược lại, nhiều ngành thuộc nhóm toán – tin, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, công nghệ vật liệu, kỹ thuật điện tử – viễn thông, thiết kế vi mạch hoặc nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin có học phí chương trình chuẩn phổ biến ở mức khoảng 40,5 triệu đồng/năm học. Đây cũng là nhóm ngành thu hút đông thí sinh trong những năm gần đây.

Đáng chú ý, các chương trình đào tạo tiên tiến, chương trình tăng cường tiếng Anh có mức học phí cao hơn rõ rệt so với chương trình chuẩn. Theo công bố, học phí các chương trình này dao động từ khoảng 49-70 triệu đồng/năm học.

Trong đó, một số ngành có học phí cao như Khoa học máy tính chương trình tiên tiến 70 triệu đồng/năm học, Công nghệ kỹ thuật hóa học chương trình tăng cường tiếng Anh 59,8 triệu đồng/năm, Hóa học chương trình tăng cường tiếng Anh 58,9 triệu đồng/năm.

Cùng với thông tin học phí, Trường ĐH Khoa học tự nhiên thông tin thêm tân sinh viên trúng tuyển sẽ có cơ hội tiếp cận nhiều chính sách học bổng. Trong đó có học bổng toàn phần cho thí sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Olympic quốc tế, cuộc thi khoa học kỹ thuật hoặc thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất.

Ngoài ra, trường còn xét cấp các suất học bổng từ 50-100% học phí năm đầu cho thí sinh có thành tích cao hoặc trúng tuyển vào các ngành phục vụ mục tiêu phát triển bền vững và chiến lược quốc gia. Trong quá trình học tập, sinh viên tiếp tục được xét học bổng khuyến khích học tập theo từng học kỳ và các học bổng tài trợ khác từ đối tác, cựu sinh viên.