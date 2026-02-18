Thi vào lớp 10 năm 2026: Trường hợp nào được tuyển thẳng, cộng điểm ưu tiên? 18/02/2026 23:00

(PLO)- Các trường hợp tuyển thẳng, cộng điểm ưu tiên và khuyến khích trong kỳ thi lớp 10 năm 2026 được thực hiện theo quy định tại Điều 14 Thông tư 30/2024 của Bộ GD&ĐT

Thời gian qua, trên các diễn đàn, vấn đề phụ huynh có con chuẩn bị thi vào lớp 10 quan tâm là đối tượng học sinh nào được tuyển thẳng, trường hợp nào được cộng điểm ưu tiên.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ, phường Đông Hưng Thuận trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT đã có công văn 621 về tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo công tác tuyển sinh mầm non, tiểu học, THCS và THPT năm học 2026-2027. Trong đó, Bộ GD&ĐT nêu rõ các địa phương thực hiện tuyển thẳng và các chế độ ưu tiên trong tuyển sinh THPT theo đúng quy định tại Điều 14 Thông tư số 30/2024, bảo đảm công khai, minh bạch trong kế hoạch và tổ chức tuyển sinh.

Các trường hợp được tuyển thẳng

Theo đó, tuyển thẳng vào lớp 10 các đối tượng gồm học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú cấp THCS; học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người; học sinh là người khuyết tật.

Ngoài ra, học sinh THCS đạt giải cấp quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các bộ và cơ quan ngang bộ tổ chức trên quy mô toàn quốc đối với các cuộc thi, kì thi, hội thi về văn hóa, văn nghệ, thể thao; cuộc thi nghiên cứu khoa học, kĩ thuật cũng thuộc diện tuyển thẳng. Trường hợp tiếp theo là học sinh THCS đạt giải trong các cuộc thi quốc tế do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định chọn cử.

Các đối tượng được cộng điểm ưu tiên, khuyến khích

Điều 14 Thông tư 30/2024 quy định các đối tượng được cộng điểm ưu tiên như sau:

Nhóm đối tượng 1: Con liệt sĩ; con thương binh, bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Nhóm đối tượng 2: Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh, bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

Nhóm đối tượng 3: Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số; học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Điểm ưu tiên được cộng vào tổng điểm xét tuyển tính theo thang điểm 10 đối với mỗi môn thi. Trong đó, nhóm 1 được cộng 2,0 điểm; nhóm 2 được cộng 1,5 điểm; nhóm 3 được cộng 1,0 điểm.

Đối tượng được cộng điểm khuyến khích gồm học sinh THCS đạt giải cấp tỉnh do Sở GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các sở, ngành tổ chức trên quy mô toàn tỉnh đối với các cuộc thi có tổ chức ở cấp quốc gia.

Điểm khuyến khích được cộng vào tổng điểm xét tuyển tính theo thang điểm 10 đối với mỗi môn thi, bài thi. Trong đó giải nhất được cộng 1,5 điểm; giải nhì được cộng 1,0 điểm; giải ba được cộng 0,5 điểm.