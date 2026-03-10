TP.HCM: Số học sinh thi lớp 10 tăng mạnh, chỉ tiêu công lập đạt 70% 10/03/2026 17:18

(PLO)- Số học sinh thi lớp 10 tại TP.HCM tăng hơn 42.000 so với năm học trước. Sở GD&ĐT TP.HCM dự kiến 70% đỗ vào công lập, hơn 50.000 em phải tìm hướng đi khác.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có báo cáo thực trạng mạng lưới trường, lớp năm học 2025-2026, công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 và các năm tiếp theo.

Học sinh lớp 9 Trường THCS Tùng Thiện Vương, phường Phú Định (TP.HCM) trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó, đối với kỳ thi vào lớp 10, theo thống kê số học sinh tốt nghiệp lớp 9 năm học này là 169.080 học sinh (tăng 42.734 học sinh so với năm học trước).

Trong đó, khu vực 1 (TP.HCM) tăng 27.106 học sinh, khu vực 2 (Bình Dương cũ) tăng 8.419 học sinh, khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) tăng 7.209 học sinh.

Thực tế, nếu theo sĩ số tiêu chuẩn (45 em một lớp), các trường THPT công lập hiện chỉ đáp ứng hơn 103.700 chỗ học, tỉ lệ đỗ là 61%. Trong đó, khu vực 1 và 3 có thể tuyển 65-66% học sinh, còn khu vực 2 chỉ tuyển được 44%.

Tuy nhiên, để ưu tiên cho con em, đảm bảo an sinh xã hội, Sở GD&ĐT sẽ tăng tỉ lệ chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 so với số học sinh lớp 9 tốt nghiệp. Vì thế, Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc tiếp tục rà soát tiêu chuẩn, tiêu chí về điều kiện cơ sở vật chất, đề xuất nhu cầu mua sắm, sửa chữa, đánh giá lại khả năng tiếp nhận. Từ đó, Sở đặt mục tiêu số học sinh đậu vào lớp 10 công lập đạt 118.356 chỉ tiêu (chiếm tỉ lệ 70%).

Đối với các trường hợp học sinh không trúng tuyển vào các trường THPT công lập có thể chọn theo học phân luồng sau tốt nghiệp THCS với các loại hình như chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT (19.816 chỉ tiêu).

Kỳ thi vào lớp 10 công lập tại TP.HCM dự kiến tổ chức vào ngày 1 và 2-6, sớm hơn mọi năm gần một tuần.

Học sinh thi ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ (chủ yếu Tiếng Anh) để lấy điểm xét tuyển. Nhóm có nguyện vọng vào trường chuyên sẽ làm bài môn chuyên tương ứng. Riêng ở xã đảo Thạnh An, đặc khu Côn Đảo, các trường có thể xét tuyển vào lớp 10 bằng học bạ.

Sở GD&ĐT TP.HCM đang đề xuất học sinh có thể đăng ký tối đa 8 nguyện vọng.