700 tỷ đồng đầu tư cho trường nội trú Anh quốc đầu tiên tại Việt Nam 07/03/2026 16:46

(PLO)- Ardingly College Việt Nam mang đến cho học sinh cơ hội học tập theo chuẩn mực Anh quốc, đồng thời vẫn giữ được sự gần gũi với môi trường văn hóa Việt Nam.

Ngày 7-3-2026, Ardingly College Việt Nam chính thức công bố hoạt động, đánh dấu sự xuất hiện của mô hình trường nội trú Anh Quốc chính thống ngay tại Việt Nam.

Theo đó, Trường quốc tế Canada Lào Cai (CIS LC) sẽ chính thức chuyển đổi thành Trường Ardingly College tại Việt Nam (ACVN) với chương trình nội trú dành cho học sinh nam, nữ từ 11 đến 18 tuổi (gồm cả hai hệ quốc tế, song ngữ) và chương trình bán trú dành cho học sinh tại địa phương.

Mô hình trường nội trú quốc tế đầu tiên ở Việt Nam đặt tại Lào Cai. Ảnh: ACVN

Trong bối cảnh nhiều gia đình châu Á mong muốn con cái tiếp cận nền giáo dục Anh Quốc nhưng vẫn duy trì sự gắn kết văn hóa và thuận tiện về địa lý, mô hình trường nội trú quốc tế đặt tại địa phương trở thành lựa chọn lý tưởng.

Dự án là kết quả hợp tác giữa Tập đoàn Đầu tư Khôi Nguyên (KNI) và Ardingly College International Limited (ACIL) - đơn vị đại diện thương mại của Ardingly College - một trường nội trú độc lập tại Vương quốc Anh được thành lập từ năm 1858 tại West Sussex.

Giai đoạn đầu, dự án có tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng (20 triệu bảng Anh), với kế hoạch tiếp tục mở rộng trong giai đoạn 2 để hoàn thiện toàn bộ cơ sở vật chất theo giấy phép đầu tư.

Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, Chủ tịch HĐQT KNI.

Phát biểu tại buổi công bố, bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn KNI, chia sẻ: "Sự hợp tác với Ardingly College sẽ mang đến cho học sinh Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung cơ hội tiếp cận chương trình nội trú chuẩn Anh quốc ngay tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng Ardingly College Việt Nam sẽ trở thành biểu tượng mới của giáo dục chất lượng cao tại khu vực".

Song song với học thuật, nhà trường chú trọng mở rộng trải nghiệm học tập vượt ra ngoài khuôn khổ lớp học, thông qua các chương trình trau dồi kiến thức, các dự án liên ngành và chuỗi hoạt động khám phá nghề nghiệp nhằm nuôi dưỡng sự tò mò và động lực học tập lâu dài.

Triết lý "World Ready" đồng thời đặt trọng tâm vào tinh thần doanh nghiệp và năng lực nghề nghiệp, với các hoạt động như workshop khởi nghiệp, mô phỏng kinh doanh, dự án đổi mới sáng tạo và trải nghiệm nghề nghiệp thực tế, giúp học sinh phát triển kỹ năng thích nghi, giải quyết vấn đề, tư duy chiến lược và giao tiếp chuyên nghiệp...