PGS.TS Trần Thị Hồng Liên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị bầu cử số 11 TP.HCM 06/03/2026 19:00

Trưởng khoa Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM Trần Thị Hồng Liên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị bầu cử số 11 tại TP.HCM.

Trong chương trình hành động, ứng cử viên Trần Thị Hồng Liên cho biết nếu trúng cử, bà sẽ truyền tải tiếng nói của cộng đồng trí thức về các vấn đề về giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục đại học nói riêng, phát triển khoa học công nghệ trong hệ thống trường đại học - viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Từ đó, giúp định hình chính sách quốc gia cho những lĩnh vực nền tảng này.

Đơn vị bầu cử số 11, gồm các phường Đông Hòa, Linh Xuân, Thủ Đức, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Bình Trưng, Phước Long, Long Trường.