Tiểu sử và chương trình hành động của bà Võ Thị Trung Trinh ứng cử ĐBQH khóa XVI tại TP.HCM 06/03/2026 16:00

(PLO)- Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị bầu cử số 11 tại TP.HCM.

Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM Võ Thị Trung Trinh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị bầu cử số 11 tại TP.HCM.

Trong chương trình hành động, bà nêu rõ nếu được tín nhiệm trúng cử, một trong những mục tiêu bà sẽ thực hiện là đặt lợi ích người dân và doanh nghiệp làm trung tâm của chuyển đổi số. Việc này giúp người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục hành chính nhanh hơn, minh bạch hơn, giảm phiền hà, giảm chi phí...

Đơn vị bầu cử số 11, gồm các phường Đông Hòa, Linh Xuân, Thủ Đức, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Bình Trưng, Phước Long, Long Trường.