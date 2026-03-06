Lãnh đạo TP.HCM khảo sát các điểm bỏ phiếu bầu cử 06/03/2026 16:04

(PLO)- Lãnh đạo TP.HCM khảo sát những điểm bỏ phiếu và làm việc với các phường về công tác chuẩn bị bầu cử.

Sáng 6-3, Tổ công tác số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM do ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.HCM làm tổ trưởng đã khảo sát các điểm bỏ phiếu và làm việc với các phường Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú về công tác chuẩn bị bầu cử.

Ông Nguyễn Mạnh Cường khảo sát điểm đặt thùng phiếu tại phường, lưu ý phải bố trí hợp lý, thuận tiện cho cử tri. Ảnh: THANH THÙY

Báo cáo tại đây, các địa phương cho biết, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn cơ bản được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm các yêu cầu theo quy định. Một số địa phương còn gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị thẻ cử tri, kiến nghị Ủy ban Bầu cử TP có hướng dẫn, hỗ trợ để bảo đảm việc phát thẻ cho cử tri được thực hiện đúng tiến độ.

Ông Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận nỗ lực của các địa phương trong việc tập trung triển khai nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử. Bên cạnh chuẩn bị các điều kiện cho ngày bầu cử, các địa phương cũng chủ động nội dung tiếp xúc cử tri, tạo nền tảng để cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi, đạt kết quả tốt.

Ông Nguyễn Mạnh Cường kiểm tra bảng thông tin danh sách người ứng cử. Ảnh: THANH THÙY

Để chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử, ông đề nghị các địa phương cần nắm chắc tình hình biến động cử tri, theo sát việc đăng ký nơi bỏ phiếu của người dân.

Ông cũng lưu ý lực lượng công an địa phương nắm biến động cử tri nơi cư trú, phối hợp chặt chẽ với khu phố để cập nhật dữ liệu, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia bỏ phiếu; tạo điều kiện để cử tri tiếp cận đầy đủ tiểu sử và chương trình hành động, từ đó có sự lựa chọn phù hợp.

Ông Nguyễn Mạnh Cường kiểm tra điểm sẽ đặt thùng phiếu bên trong hội trường. Ảnh: THANH THÙY

Đối với ngày bầu cử chính thức 15-3, ông Nguyễn Mạnh yêu cầu các địa phương phải xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng khu vực bỏ phiếu, bảo đảm các lực lượng phối hợp nhịp nhàng. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ bầu cử phải được tính toán kỹ lưỡng, tránh lúng túng, bị động.

Cạnh đó, phải đảm bảo an ninh trật tự và các vấn đề về y tế, có phương án dự phòng để chủ động xử lý các tình huống phát sinh, không được chủ quan.

Trước đó, Tổ công tác đã khảo sát khu vực bỏ phiếu số 22 (sảnh A Chung cư Carina, số 1648 Võ Văn Kiệt, phường Bình Phú); khu vực bỏ phiếu số 11 (nhà số 19 đường Hậu Giang, phường Bình Tây); khu vực bỏ phiếu số 6 (Trường THPT Phạm Phú Thứ, số 425-435 Gia Phú, phường Bình Tiên).

Sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra số 3 của Ủy ban Bầu cử TP.HCM do ông Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường: Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa và Phước Thắng.

Ông Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM kiểm tra công tác tổ chức, chuẩn bị tại phường Tam Thắng. Ảnh: HĐND TP.HCM

Đoàn kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị tại nhiều khu vực bỏ phiếu, gồm: Khu vực bỏ phiếu số 25 và số 30 tại phường Phước Thắng, khu vực bỏ phiếu số 8 và số 15 tại phường Tam Thắng, khu vực bỏ phiếu số 11 và số 18 tại phường Vũng Tàu, khu vực bỏ phiếu số 31 và số 22 tại phường Rạch Dừa.

Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Công Danh lưu ý cần chuẩn hóa thùng phiếu phụ theo đúng quy định và làm mờ số căn cước công dân trong danh sách cử tri, nhằm bảo đảm an toàn thông tin cho người dân.