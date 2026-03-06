Bí thư xã duy nhất người Cơ Tu ở Đà Nẵng ứng cử ĐBQH khóa XVI 06/03/2026 14:26

(PLO)- Ứng viên đại biểu Quốc hội là bí thư xã người dân tộc thiểu số Cơ Tu tại TP Đà Nẵng cam kết ‘đi cùng’ và ‘theo đến cùng’ vấn đề cử tri gửi gắm.

Những ngày trước khi bước vào kỳ bầu cử, ông Nguyễn Xuân Nghiêm, Bí thư xã Sông Kôn (TP Đà Nẵng; ứng viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031) bận rộn dự các buổi tiếp xúc, vận động cử tri ủng hộ.

Bí thư xã Sông Kôn là người đồng bào thiểu số Cơ Tu. Ông là bí thư xã duy nhất ứng cử ĐBQH tại địa phương này, ở đơn vị bầu cử số 3, TP Đà Nẵng.

Bí thư xã Sông Kôn Nguyễn Xuân Nghiêm ứng viên ĐBQH. Ảnh: SK

Sự tự hào của người đồng bào thiểu số

Sinh ra và trưởng thành từ miền núi TP Đà Nẵng, từng nhiều năm gắn bó với cơ sở, ông Nghiêm thấu hiểu sâu sắc những khó khăn, trăn trở cũng như tâm tư, khát vọng vươn lên của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, biên giới.

Kỳ bầu cử lần này với ông là một bước ngoặt lớn. Ngoài sự tự hào bản thân, ông mang theo những kỳ vọng của cử tri đồng bào thiểu số và các khu vực trên địa bàn TP.

Quá trình công tác, trưởng thành từ nơi khó khăn, ông nhận thức rõ tiềm năng, lợi thế và khát vọng vươn lên của người dân trong khu vực. Trước khi chuyển từ Huyện ủy Đông Giang cũ về xã Sông Kôn, ông không ngừng cố gắng, đặt lợi ích của người dân lên trên hết.

Ông Nghiêm (thứ ba từ trái sang) tiếp xúc cử tri. Ảnh: SK

“Trên mọi cương vị được giao, trong bất luận điều kiện hoàn cảnh nào, tôi cũng luôn toàn tâm, toàn ý với công việc, với chức trách và nhiệm vụ được giao. Quá trình công tác trong hệ thống chính trị ở cơ sở và ở huyện trước đây giúp tôi tích lũy kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, giám sát, liên hệ mật thiết với nhân dân, cử tri và giải quyết kiến nghị của nhân dân, cử tri”, ông Nghiêm chia sẻ.

Đơn vị bầu cử nơi ông Nghiêm tham dự có địa bàn rộng với không gian phát triển lớn. Song song với tiềm năng, yêu cầu đặt ra theo ông còn nhiều điều cần cải thiện như đầu tư hạ tầng, giảm nghèo bền vững, phát triển hài hòa giữa các vùng miền và đồng bào các dân tộc, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh.

‘Đi cùng’ và ‘theo đến cùng’ vấn đề cử tri quan tâm

Với yêu cầu đặt ra, ông bước vào cuộc bầu cử với tinh thần đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân. Ông hy vọng cử tri sẽ tín nhiệm, bầu vào Quốc hội khóa XVI và cam kết tập trung hiện thực hóa sự tin tưởng.

Ông được cử tri đánh giá cao về đạo đức, lối sống. Ảnh: SK

“Nếu trở thành ĐBQH khóa XVI, tôi chắc chắn sẽ liên hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phản ánh trung thực, đầy đủ, ‘đi cùng’ và ‘theo đến cùng’ những vấn đề cử tri gửi gắm…”, ông Nghiêm cam kết.

Bên cạnh những vấn đề chung của đông đảo cử tri nơi ứng cử, ông Nghiêm chia sẻ bản thân đặc biệt quan tâm đến kiến nghị, đề xuất các giải pháp cụ thể để các chương trình cho bà con miền núi đạt hiệu quả cao nhất.

“Các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng và phát triển vùng miền núi, dân tộc thiểu số, hạ tầng miền núi, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo tồn văn hóa các dân tộc, nâng cao đời sống người dân cho vùng nông thôn, miền núi, người dân tộc thiểu số nhằm bắt kịp với sự phát triển chung của thành phố và đất nước là vấn đề tôi luôn đau đáu”, bí thư xã Sông Kôn chia sẻ.

Ông Alăng Beo, cử tri xã Sông Kôn, chia sẻ rất tự hào khi có ứng viên là người đồng bào Cơ Tu ứng cử ĐBQH khóa XVI. Cá nhân cử tri này và đông đảo người dân vùng miền núi rất hy vọng ông Nghiêm sẽ trúng cử.

Bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số là vấn đề ông Nghiêm quan tâm. Ảnh: SK

“Về lối sống, ông Nghiêm là người rất hòa đồng, gần gũi, sát dân. Trong công việc, ông Nghiêm điều hành công việc sâu sát, thực tế, dứt khoát và có khoa học”, cử tri Alăng Beo nói về ứng viên Nguyễn Xuân Nghiêm.

“Tôi kỳ vọng ông Nghiêm sẽ trúng cử, giúp truyền đạt ý kiến của cử tri vùng miền núi, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số đến các cơ quan Trung ương quan tâm, đầu tư cơ sở hạ tầng, góp ý chính sách hỗ trợ nhằm kéo giảm khoảng cách với các khu vực khác”, cử tri Alăng Beo nói.