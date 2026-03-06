Công an Lâm Đồng xử lý hai người tung tin sai sự thật về bầu cử 06/03/2026 08:13

(PLO)- Hai người sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND nhiệm kỳ 2026–2031 ở tỉnh Lâm Đồng đang bị xử lý.

Ngày 6-3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý hai trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Ông NĐT bị công an triệu tập làm việc vì đăng tin sai sự thật về bầu cử ở Lâm Đồng. Ảnh: VT

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 là sự kiện chính trị quan trọng. Đây là ngày hội lớn của toàn dân nhằm lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số đối tượng lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ các thông tin sai lệch, chưa kiểm chứng. Các thông tin này liên quan đến công tác nhân sự, danh sách ứng cử viên và quy trình bầu cử, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận.

Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện hai trường hợp gồm NĐT (56 tuổi, ngụ phường 3, TP Bảo Lộc) và NL (41 tuổi, ngụ xã Hòa Bắc, tỉnh Lâm Đồng) có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.

Làm việc với công an, NĐT thừa nhận sử dụng tài khoản Facebook cá nhân tham gia một nhóm trên mạng xã hội và đăng tải nội dung sai sự thật về bầu cử.

Ông N.L làm việc với công an và thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Ảnh: VT

Trong khi đó, NL thừa nhận dùng Facebook cá nhân đăng nội dung xúc phạm một ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI. Người này cũng chia sẻ nhiều thông tin chưa kiểm chứng về công tác nhân sự.

Tại cơ quan công an, hai người này khai do thiếu hiểu biết, không kiểm chứng nên tiếp cận các nguồn tin đồn rồi đăng tải theo cảm xúc cá nhân.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm. Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành xác minh các tài khoản mạng xã hội khác có liên quan đến việc chia sẻ thông tin sai sự thật về bầu cử.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với thông tin trôi nổi, không chia sẻ hoặc bình luận các nội dung chưa kiểm chứng liên quan đến bầu cử.

Theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP, hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội có thể bị phạt hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.