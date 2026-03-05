Triệt phá hệ thống 'Xôi Lạc TV', khởi tố 30 bị can 05/03/2026 10:00

Ngày 5-3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) thông tin về vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra trên hệ thống website “Xôi Lạc TV”.

Ảnh chụp màn hình "Xôi lạc TV"

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố 30 bị can về các tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc”.

Hai đối tượng được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu là PND (47 tuổi) và NCĐ (33 tuổi), cùng trú tại Hà Nội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện hệ thống website “Xôi Lạc TV” có dấu hiệu phát tán, tiếp sóng trái phép các nội dung thuộc quyền khai thác hợp pháp của các chủ thể quyền.

Ngoài ra, hệ thống này còn lồng ghép quảng cáo, đường dẫn và cơ chế điều hướng người dùng tới các nền tảng có dấu hiệu tổ chức cờ bạc, đánh bạc trên mạng.

Ngày 2-2, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây này.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy hệ thống hoạt động với nhiều đối tượng tham gia, tổ chức chặt chẽ, phân chia thành nhiều bộ phận và núp bóng các công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ.

Theo lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, hành vi xâm phạm bản quyền trên không gian mạng gây thiệt hại cho các chủ thể quyền, ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự, an toàn xã hội và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm.

Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp với các chủ thể quyền và đơn vị chuyên môn để thống kê, thẩm định thiệt hại theo quy định do vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan nhiều nguồn dữ liệu và kênh trung gian.

Cơ quan công an khẳng định không có “vùng cấm” trên không gian mạng. Mọi hành vi vi phạm bản quyền, tổ chức đánh bạc và đánh bạc sẽ bị truy vết và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng khuyến cáo người dân không truy cập, chia sẻ các đường dẫn xem thể thao, phim ảnh vi phạm bản quyền. Những trang web này có nguy cơ cài mã độc, đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và lôi kéo người dùng tham gia các hoạt động cờ bạc trái phép.