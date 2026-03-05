Lo ngại tai nạn giao thông tại Đồng Nai gia tăng 05/03/2026 10:08

(PLO)- Hơn 2 tháng, toàn tỉnh Đồng Nai xảy ra 214 vụ tai nạn giao thông làm 144 người chết và 99 người bị thương.

Theo công an tỉnh Đồng Nai, những tháng đầu năm 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai diễn biến phức tạp, số vụ tai nạn và số người thương vong tăng cao so với cùng kỳ.

Từ ngày 15-12-2025 đến 1-3, toàn tỉnh xảy ra 214 vụ tai nạn giao thông, làm 144 người chết và 99 người bị thương, tăng 46 vụ, tăng 21 người chết và tăng 19 người bị thương so với cùng kỳ năm trước.

Cơ quan công an nhận định, đây là mức tăng đáng lo ngại, phản ánh những nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu trên nhiều tuyến đường.

Vụ tai nạn giao thông xe khách khiến 1 người chết và 2 người bị thương trên quốc lộ 14 vào trưa ngày 26-2. Ảnh: VH

Cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân của các vụ tai nạn, phần lớn bắt nguồn từ lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện. Như lỗi không chú ý quan sát chiếm 64 vụ, chuyển hướng không đúng quy định 37 vụ, đi không đúng làn đường phần đường 10 vụ, vượt xe không đúng quy định 10 vụ.

Đáng chú ý, có 35 vụ người điều khiển phương tiện không làm chủ tay lái, tự gây tai nạn, làm chết 25 người và bị thương 19 người.

Trước thực trạng đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành các quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ; tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia, chất có cồn, không sử dụng điện thoại di động khi lái xe; không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển theo quy định.

Bên cạnh đó, người tham gia giao thông cần đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ tốc độ cho phép; chú ý quan sát, bảo đảm an toàn khi chuyển hướng, vượt xe; nâng cao kỹ năng xử lý tình huống để chủ động phòng ngừa tai nạn. Người tham gia giao thông cần sự tự giác, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người tham gia giao thông.