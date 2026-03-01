Lật xe ô tô trên đường, 2 bà cháu tử vong thương tâm 01/03/2026 18:08

(PLO)- Chiếc xe 7 chỗ đang chạy trên đường ĐT.753 thì bất ngờ bị lật nghiêng khiến 2 bà cháu tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 1- 3, trên đường ĐT.753 đoạn qua xã Tân Lợi (tỉnh Đồng Nai) khiến 2 bà cháu tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày ông HTT (59 tuổi, xã Tân Lợi) lái xe ô tô loại 7 chỗ ngồi chở theo vợ là bà NKD (57 tuổi) và cháu gái 10 tuổi, đi trên đường ĐT.753 theo hướng ngã ba Thạch Màng đến cầu Mã Đà.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Văn Ngọc.

Khi đến đoạn đường thuộc ấp Đồng Tân (xã Tân Lợi) thì bất ngờ mất lái khiến chiếc xe bị lật. Vụ tai nạn làm bà D. và cháu gái tử vong tại chỗ, ông T. bị thương.

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Lợi cùng Đội CSGT số 4 phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.