Bị phạt và tạm giữ bằng lái vì chặn đầu xe taxi sau va chạm 01/03/2026 15:15

(PLO)- Sau va chạm nhẹ, một người đàn ông ở Tây Ninh chặn đầu xe taxi giữa đường. CSGT sau đó lập biên bản xử phạt người này về hành vi gây cản trở giao thông.

Ngày 1-3, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Trạm CSGT Trảng Bàng đã lập biên bản xử phạt VTP (31 tuổi, ngụ phường Thanh Điền).

P bị xử phạt về hành vi để xe ở lòng đường gây cản trở giao thông và điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái. Đồng thời, lực lượng chức năng tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý theo quy định.

Video: Người đàn ông chặn đầu xe taxi sau va chạm nhẹ.

Vụ việc xuất phát từ clip hơn 10 phút do người dân đăng tải trên mạng xã hội ngày 26-2. Clip ghi lại cảnh hai thanh niên đi xe máy biển số 70L1-549.74 chặn đầu xe taxi, có biểu hiện thách thức giữa đường gây bức xúc dư luận.

Tiếp nhận thông tin, Trạm CSGT Trảng Bàng phối hợp với Công an phường Long Hoa mời hai thanh niên liên quan đến làm việc để xác minh nội dung phản ánh.

Tại cơ quan công an, VTP khai nhận khoảng hơn 20 giờ ngày 25-2, P điều khiển xe máy biển số 70L1-549.74 chở em ruột là VTĐ (23 tuổi). Khi lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh theo hướng Trường Hòa về ngã tư Long Thành Bắc, xe anh va chạm nhẹ với taxi biển số 70A-049… do một nam tài xế điều khiển.

Người đàn ông chặn đầu xe taxi và có lời lẽ chửi bới tài xế. Ảnh: Cắt từ clip

Theo lời khai, cú va chạm không khiến hai phương tiện té ngã. Tuy nhiên, cho rằng tài xế taxi không xin lỗi, VTP bức xúc vượt lên chặn đầu xe và có lời lẽ thách thức. Sự việc không dẫn đến xô xát nhưng toàn bộ diễn biến được người trên xe taxi ghi lại.

Làm việc với cơ quan chức năng, VTP cho biết thời điểm xảy ra vụ việc không sử dụng rượu bia hay chất kích thích. P thừa nhận hành vi chỉ là bộc phát nhất thời và đã nhận thức được sai phạm.