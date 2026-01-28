Bắt giam người dùng xe máy chặn đầu xe ô tô ở Đà Nẵng 28/01/2026 17:20

Ngày 28-1, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an phường Thanh Khê đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Quang Vũ (32 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngô Quang Vũ tại thời điểm chặn xe anh Tiến. Ảnh: CA

Cụ thể, vào ngày 22-1, anh NVT ngụ TP Huế điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường Trần Cao Vân (phường Thanh Khê). Khi đến trước số nhà 294 thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với TVQ liên quan đến việc tham gia giao thông và có xảy ra xô đẩy.

Thấy vậy, Ngô Quang Vũ là người điều khiển xe mô tô Exciter Yamaha không gắn biển số, chở Q đến chặn đầu ô tô của anh T.

Vũ dùng tay, mũ bảo hiểm đánh vào vùng mặt, vai của anh T khiến anh này thương tích. Do thời điểm xảy ra vụ việc đường đông, gây ra ùn tắc giao thông, Q đã can ngăn và đề nghị Vũ rời khỏi hiện trường.

Ngô Quang Vũ tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Tiếp nhận trình báo của anh T, Công an phường Thanh Khê đã khẩn trương vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi của những người liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan công an đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Vũ để phục vụ công tác điều tra.