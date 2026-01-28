Lộ tụ điểm chuyên thu mua mũ bảo hiểm trộm cắp ở Đà Nẵng 28/01/2026 12:46

Ngày 28-1, Công an TP Đà Nẵng cho hay, Công an phường Hải Châu vừa triệt xóa điểm thu mua mũ bảo hiểm trộm cắp.

Theo Công an TP Đà Nẵng, thời gian qua phổ biến tình trạng mất trộm mũ bảo hiểm tại nhiều điểm vui chơi, giải trí, khu vực tập trung đông người trên địa bàn phường Hải Châu.

Trước tình hình đó, Công an phường Hải Châu đã khẩn trương vào cuộc, tập trung làm rõ các đường dây, điểm thu mua, tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có.

Tụ điểm thu mua mũ bảo hiểm trộm cắp. Ảnh: CA

Qua công tác nghiệp vụ, công an phát hiện tại địa chỉ K08/1 Mạc Đĩnh Chi có dấu hiệu mua bán hàng hóa trôi nổi.

Ngày 25-1, công an kiểm tra hành chính hộ kinh doanh do Trần Văn Phú (61 tuổi, ngụ phường Hải Châu) làm chủ. Tại đây, công an phát hiện 230 mũ bảo hiểm các loại không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Qua đấu tranh, Phú khai nhận còn cất giữ mũ bảo hiểm tại một địa điểm khác ở số 35 Triệu Nữ Vương. Tiếp tục kiểm tra, Công an phường Hải Châu phát hiện thêm 330 mũ bảo hiểm các loại, đều không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đồng thời, công an đã xác minh, mời làm việc năm người có liên quan trong việc bán mũ bảo hiểm cho Phú để phục vụ công tác điều tra. Làm việc với cơ quan công an, Phú thừa nhận đã mua số mũ bảo hiểm nói trên từ những người trộm cắp để bán lại kiếm lời.

Hiện, Công an phường Hải Châu đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an phường này đề nghị các cá nhân là bị hại trong các vụ trộm cắp mũ bảo hiểm xảy ra trên địa bàn phường Hải Châu và các khu vực lân cận sớm đến liên hệ, phối hợp giải quyết tại trụ sở số 06 Nguyễn Du.