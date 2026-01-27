Công an Đà Nẵng bắt giữ xe tải chở thuốc lá lậu đặc biệt lớn 27/01/2026 15:45

Ngày 27-1, Công an TP Đà Nẵng cho hay Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa bắt quả tang vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng đặc biệt lớn.

Theo thông tin ban đầu, trưa 23-1, trên cao tốc Bắc – Nam, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Cảnh sát giao thông dừng, kiểm tra xe tải biển số 29E-355... do tài xế Nguyễn Thanh Thuận (34 tuổi) và Võ Đăng Khâm (38 tuổi, cùng ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển.

Bắt quả tang 24.000 bao thuốc lá nhập lậu. Ảnh: CA

Quá trình kiểm tra cho thấy trong thùng xe có 48 kiện hàng được bọc bao tải gai, xếp xen lẫn với các kiện hàng chuyển phát nhanh khác nhằm che giấu hành vi vi phạm. Kiểm tra chi tiết, công an phát hiện mỗi thùng chứa 50 cây thuốc lá điếu nhãn hiệu JET. Tổng cộng có 2.400 cây, tương đương 24.000 bao thuốc lá điếu nghi nhập lậu.

Đây là số lượng thuốc lá điếu nhập lậu đặc biệt lớn mà Công an TP Đà Nẵng phát hiện, thu giữ gần đây.

Đấu tranh ban đầu, Thuận và Khâm khai nhận vận chuyển số thuốc lá trên cho một phụ nữ tên H (chưa rõ lai lịch) từ tỉnh Quảng Trị để giao cho khách tại tỉnh Quảng Ngãi. Trước đó, ngày 22-1, Khâm liên hệ với người này để thống nhất thời gian, địa điểm nhận hàng.

Sáng 23-1, tại một tuyến đường vắng trong khu công nghiệp thuộc tỉnh Quảng Trị, Thuận và Khâm cùng hai thanh niên lạ mặt bốc xếp thuốc lá từ xe tải khác sang xe 29E-355... Khi phương tiện đến địa phận xã Bà Nà, TP Đà Nẵng thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Thuận và Khâm thừa nhận biết rõ là thuốc lá điếu nhập lậu nhưng vẫn nhận vận chuyển để hưởng tiền công 200.000 đồng mỗi thùng. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đã tạm giữ tang vật, tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra.