Phát hiện xe tải chở 111.000 bao thuốc lá trên địa bàn Quảng Trị 25/01/2026 07:09

(PLO)- Số thuốc lá lậu này được nguỵ trang dưới các thùng hàng linh kiện để vận chuyển đi tiêu thụ.

Ngày 24-1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, vừa phối hợp bắt giữ một xe tải chở thuốc lá lậu có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, lúc 20 giờ 30 phút ngày 21-1 tại Km 77 đường Hồ Chí Minh nhánh đông thuộc địa phận xã Hiếu Giang (tỉnh Quảng Trị), Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện xe ô tô tải BKS 29K - 020.13 có nghi vấn nên yêu cầu dừng xe.

Số thuốc lá lậu bị phát hiện, bắt giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Ảnh: TL.

Tuy nhiên, tài xế xe tải không chấp hành hiệu lệnh mà tăng tốc bỏ chạy. Liền đó, lượng chức năng đã truy đuổi hơn 2 km mới dừng được phương tiện.

Qua kiểm tra, công an xác định tài xế điều khiển xe là Nguyễn Huy Hoàng (27 tuổi, tỉnh Phú Thọ) trên xe đang chở tổng cộng 111.000 bao thuốc lá điếu các loại không có hoá đơn chứng từ. Ước tính tổng số hàng này có giá trị khoảng 6 tỉ đồng.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.