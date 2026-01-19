CSGT xử lý nhanh xe tải vượt ẩu từ clip phản ánh của người dân 19/01/2026 12:38

(PLO)- CSGT đã nhanh chóng làm việc với tài xế xe tải vượt ẩu sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân.

Ngày 19-1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã làm việc và lập biên bản tài xế xe tải vượt ẩu sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân.

Trước đó, ngày 18-1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị nhận được phản ánh của người dân về ô tô tải vượt sai quy định, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Camera hành trình của người dân ghi lại cảnh tài xế xe tải vượt ẩu, gây nguy hiểm.

Trạm CSGT Đakrông thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị sau đó đã tiến hành kiểm tra, xác minh.

Qua làm việc, lái xe N.V.C (26 tuổi, phường Đông Hà) thừa nhận vào lúc 17 giờ 10 phút ngày 18-1, tại Km 8+400 tuyến tránh Nam Đông Hà, ông C. điều khiển xe tải biển kiểm soát 74H-001.xx vi phạm lỗi vượt xe trong những trường hợp không được vượt.

CSGT tiến hành lập biên bản với tài xế xe tải sau khi nhận phản ánh của người dân.

Từ các tài liệu chứng minh vi phạm, Trạm CSGT Đakrông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe N.V.C. Với lỗi này, tài xế sẽ bị xử phạt từ 4 triệu đến 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cũng gửi lời cảm ơn người dân đã đóng góp ý kiến, gửi thông tin về trật tự an toàn giao thông nhằm xây dựng văn hóa giao thông an toàn.