Tài xế xe công nghệ cầu cứu CSGT khi bị người nghi ngáo đá đe doạ 08/08/2025 14:33

(PLO)- Liên tục bị hành khách hăm doạ, tài xế đã bình tĩnh lái xe đến cầu cứu CSGT.

Ngày 8-8, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng thông tin đã hỗ trợ một tài xế xe công nghệ cầu cứu CSGT khi bị một hành khách có biểu hiện ngáo đá đe doạ.

Cụ thể, lúc 9 giờ ngày 8-8, ông N.Q (59 tuổi, trú phường Sơn Trà) tài xế Grab ô tô biển số 43A-278.xx nhận khách từ khách sạn Mỹ Khê 3 đến số 52 Nguyễn Văn Linh.

Khi vừa lên xe thì hành khách này đã có những biểu hiện bất thường như nói cộc cằn, hung hăng và liên tục hăm dọa tài xế.

CSGT khống chế người có biểu hiện ngáo đá. Ảnh: CA

Khi tới điểm đến, người này không xuống xe mà ép buộc ông Q tiếp tục chở tới bến xe Đà Nẵng. Lo sợ trước hành vi bất thường, anh Q vẫn giữ bình tĩnh, vừa điều khiển phương tiện vừa quan sát tìm cách đảm bảo an toàn.

Khi đến đường Nguyễn Tri Phương, phát hiện Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 đang làm nhiệm vụ, anh nhanh trí lái thẳng xe vào chốt, mở cửa bước xuống và cầu cứu CSGT.

Thấy tài xế cầu cứu CSGT, các chiến sĩ đã lập tức triển khai biện pháp nghiệp vụ, khống chế và đưa người này về Công an phường Thanh Khê để xác minh.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định người này là T.N.H.T (38 tuổi, trú đường Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng) vừa chấp hành xong thời hạn cai nghiện bắt buộc, trở về địa phương từ tháng 12-2024.

Tại thời điểm bị khống chế, T có biểu hiện ngáo đá, loạn thần, không làm chủ hành vi. Cơ quan chức năng đã đưa T đến Bệnh viện Tâm thần TP Đà Nẵng để cắt cơn, xét nghiệm ma túy và xử lý theo quy định.