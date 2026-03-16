Dùng hàn the sản xuất chả bò, một chủ cơ sở bị khởi tố 16/03/2026 22:15

(PLO)- Cơ quan công an đã khởi tố một chủ cơ sở sử dụng hàn the để sản xuất chả bò.

Ngày 16-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố đối với chủ cơ sở khi dùng hàn the để sản xuất chả bò ở phường Đông Hà.

Bị can bị khởi tố là Nguyễn Út (59 tuổi), chủ cơ sở kinh doanh giò chả ở Khu phố 2, phường Đông Hà.

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Út. Ảnh: CA

Trước đó, qua kiểm tra, Công an phường Đông Hà phát hiện chả bò sản xuất tại cơ sở của ông Út dương tính với hàn the. Đây là chất cấm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất chế biến thực phẩm.

Ông Út cũng từng bị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng về hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục được phép sử sụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị xử lý theo quy định.