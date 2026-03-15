Khởi tố 1 sinh viên dùng tài khoản mạng xã hội có tích xanh để lừa đảo 15/03/2026 18:26

(PLO)- Một du khách khi đang đi du lịch ở Đồng Hới đã bị lừa đảo qua mạng do một người sử dụng tài khoản mạng xã hội có tích xanh thực hiện.

Ngày 15-3, Công an phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị thông tin về điều tra giải quyết vụ việc liên quan đến vụ án lừa đảo qua mạng, do một người sử dụng tài khoản mạng xã hội có dấu tích xanh thực hiện.

Trước đó, Công an phường Đồng Hới tiếp nhận tố giác của anh TNĐ (19 tuổi, phường Long Bình, TP HCM) về việc bị lừa đảo khi mua bán tài khoản game trên mạng xã hội.

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 13-9-2025, trong thời gian đến phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị nghỉ dưỡng, anh Đ lên Facebook tìm mua tài khoản game Liên Quân Mobile có nhân vật Nakroth trang phục “Quỷ thương Liệp đế”.

Trần Văn Lợi (bên trái) thừa nhận hành vi lừa đảo qua mạng xã hội. Ảnh: CA.

Thấy tài khoản Facebook “Hiếu Trung” có tích xanh và nhiều lượt theo dõi đăng bán với giá 1,1 triệu đồng nên anh Đ tin tưởng chuyển tiền theo yêu cầu.

Sau đó, tài khoản này nhiều lần viện lý do chuyển sai cú pháp, yêu cầu chuyển thêm tiền để hoàn tất giao dịch. Tin tưởng, anh Đ tiếp tục chuyển tiền và bị chiếm đoạt tổng cộng 7,8 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an phường Đồng Hới đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập chứng cứ điện tử, truy vết.

Ngày 9-3-2026, công an triệu tập Trần Văn Lợi (21 tuổi, trú TDP Do Nha, phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình), đang theo học tại một trường cao đẳng ở Hà Nội.

Tại cơ quan công an, Lợi đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo và tự nguyện giao nộp điện thoại cùng tài khoản ngân hàng liên quan.

Ngày 13-3-2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lợi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để mở rộng điều tra.