Khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn làm 2 người tử vong 29/05/2026 12:12

Ngày 29-5, thông tin từ Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Thanh (51 tuổi, ngụ phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk).

Bị can Hoàng Văn Thanh tại công an. Ảnh: S.Đ

Ông Thanh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ 25 ngày 26-5, ông Thanh điều khiển xe tải lưu thông trên tỉnh lộ 8, theo hướng từ xã Quảng Phú về phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Khi đi đến trước cổng Khu nghiệp Tân An, phường Tân An, ông Thanh điều khiển xe tải vượt trái một ô tô đi cùng chiều phía trước. Khi vừa vượt song song ô tô, ông Thanh phát hiện có xe máy chạy ngược chiều gần lề đường, cách khoảng 100 mét.

Nghĩ rằng xe máy sẽ tránh nên ông Thanh tiếp tục điều khiển xe tải lấn sang làn bên trái để vượt ô tô con.

Sau khi đi thêm được một đoạn, ông Thanh thấy xe máy đi dần vào giữa đường và không tránh nên liền đạp thắng xe, giảm tốc độ để điều khiển ô tô về lại phần đường của mình.

Tuy nhiên, lúc này khoảng cách giữa hai xe đã rất gần nên không kịp tránh và xảy ra tai nạn.

Vụ tai nạn nói trên làm hai người đi xe máy là anh YSÊ (26 tuổi, ngụ xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk) và anh YDÊ (35 tuổi, ngụ xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk) tử vong.

Sau khi tai nạn xảy ra, ông Thanh đã đến Công an tỉnh Đắk Lắk trình báo toàn bộ sự việc.