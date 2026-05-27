Xe ben va chạm xe máy, 2 người tử vong 27/05/2026 08:08

(PLO)- Công an ở Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên địa bàn khiến hai người tử vong.

Ngày 27-5, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe ben và xe máy, khiến hai thanh niên tử vong.

Khu vực xảy ra tai nạn. Ảnh: N.D

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 40 ngày 26-5, ông Hoàng Văn Thanh (51 tuổi, ngụ phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk), điều khiển xe ben 47C-280.33 lưu thông trên Tỉnh lộ 8 theo hướng từ xã Cư Mgar về phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Khi xe ben chạy đến đoạn trước cổng khu công nghiệp Tân An, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk), bất ngờ xảy ra tai nạn với xe máy 47K7-8791, đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến anh YSÊ (26 tuổi, ngụ xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk) và anh YDÊ (35 tuổi, ngụ xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk) tử vong.