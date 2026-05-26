Công an phường Hòa Hưng liên tiếp triệt phá nhiều vụ ma túy, trộm cắp 26/05/2026 14:11

(PLO)- Công an phường Hòa Hưng, TP.HCM, liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan ma túy, trộm cắp tài sản và nghi vấn hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa bàn.

Ngày 26-5, Công an phường Hòa Hưng, TP.HCM, cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ một nhóm người có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Phát hiện nhóm người nước ngoài nghi vấn lừa đảo

Theo Công an TP.HCM, thực hiện cao điểm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn", vào lúc 23 giờ ngày 24-5, Công an phường Hòa Hưng tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà cho thuê nguyên căn tại địa chỉ 436A/130 đường 3/2.

Công an phường Hòa Hưng kiểm tra, phát hiện các vi phạm trong lĩnh vực lao động và hoạt động không gian mạng. Ảnh: CA

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 19 người (9 nữ, 10 nam). Trong đó, 14 lao động quốc tịch Việt Nam, 4 lao động và 1 giám sát đều mang quốc tịch Trung Quốc. Qua kiểm tra nhanh, 19 người đều âm tính với chất ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra, nhận thấy nhóm này có dấu hiệu nghi vấn hoạt động lừa đảo công nghệ cao và cho vay lãi nặng, Công an phường Hòa Hưng đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) tiến hành trích xuất dữ liệu máy tính, thiết bị điện tử để phục vụ điều tra.

Công an phường Hòa Hưng thực hiện cao điểm 45 ngày làm sạch địa bàn. Ảnh: CA

Cơ quan Công an đã niêm phong trụ sở công ty để tiếp tục làm rõ các sai phạm về lĩnh vực lao động và hoạt động không gian mạng.

Trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, Công an phường Hòa Hưng cũng đã đạt được nhiều kết quả.

Điển hình là việc kiểm tra, xét nghiệm ma túy đối với người điều trị methadone tại Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng, phát hiện Nguyễn Mạnh Phúc dương tính với heroin. Lực lượng chức năng thu giữ hai gói tinh thể trong người Phúc. Công an đã củng cố hồ sơ, khởi tố Phúc về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, từ việc kiểm tra khách sạn SM trên đường Lê Hồng Phong, Công an phát hiện Cao Hoàng Thái Văn (25 tuổi) dương tính với ma túy.

Công an phường Hòa Hưng bắt 5 người để điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: CA

Mở rộng truy xét, Công an phường Hòa Hưng phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ bốn người khác gồm: Nguyễn Thanh Tâm, Đàm Hoành Huân, Nguyễn Thanh Nghĩa và Sơn Quốc Việt về hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Truy xét nhanh các vụ trộm tài sản

Bên cạnh đấu tranh với tội phạm ma túy và công nghệ cao, Công an phường Hòa Hưng cũng liên tiếp khám phá nhanh các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn với tỉ lệ phá án đạt 100%.

Điển hình là vụ trộm xảy ra tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (số 1 Dương Quang Trung). Vào lúc 19 giờ 30 ngày 25–5, sau khi tiếp nhận tin báo của chị LVTA và anh HTP về việc bị mất 2 iPad, 1 MacBook và 1 laptop, Công an phường đã nhanh chóng triển khai lực lượng.

Công an cũng nhanh chóng xác định nghi phạm trong vụ trộm cắp trên địa bàn. Ảnh: CA

Chưa đầy 3 giờ sau, lực lượng chức năng đã bắt Nguyễn Huy Phú (51 tuổi) là thủ phạm đang ở tại một địa chỉ trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận và thu hồi toàn bộ tang vật.

Tại Cơ quan CSĐT, Phú đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Trước đó, ngày 17–5, anh TTH đến trình báo bị mất xe máy hiệu Yamaha Exciter tại một nhà trọ trên đường Cách Mạng Tháng 8. Qua trích xuất camera an ninh, Công an phường Hòa Hưng phối hợp cùng Phòng PC02 bắt giữ Nguyễn Văn Hiếu (39 tuổi, ngụ phường Nhiêu Lộc). Hiếu là người đã thực hiện vụ trộm xe vào rạng sáng cùng ngày.

Nguyễn Văn Hiếu nhanh chóng bị công an xác định là thủ phạm của vụ trộm xe. Ảnh: CA

Cũng trong đợt cao điểm này, đơn vị đã giải quyết vụ việc "chiếm giữ tài sản" liên quan đến vật nuôi. Chị PBV (24 tuổi) trình báo bị mất một con mèo trắng tại nhà riêng trên đường Tô Hiến Thành.

Công an nhanh chóng xác định Nguyễn Thị Liên (42 tuổi) có liên quan. Bà Liên khai nhận thấy mèo đi lạc nên mang về nơi buôn bán tại đầu hẻm 601 Cách Mạng Tháng 8 để nuôi giữ nhưng sau đó con mèo lại tiếp tục thất lạc. Hiện hồ sơ vụ việc đang được củng cố để xử lý.