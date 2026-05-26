Bàn giao 36 thanh thiếu niên livestream, cổ vũ các nhóm đua xe cho công an phường 26/05/2026 14:03

(PLO)- 36 trường hợp livestream, cổ vũ cho các nhóm đua xe đã được bàn giao cho Công an phường để xử lý và yêu cầu gia đình cam kết quản lý nhằm không tái diễn vụ việc trên.

Ngày 26-5, thông tin từ Công an TP Hải Phòng, thực hiện chỉ đạo lãnh đạo Công an thành phố về giải pháp quyết liệt trong phòng ngừa, ngăn chặn, giải quyết triệt để đối với tội phạm đường phố, đêm 23-5 và rạng sáng 24-5, lực lượng HP22 - Công an thành phố đã tiếp tục tổ chức tuần tra trên địa bàn.

Lực lượng HP22 - Công an thành phố Hải Phòng bàn giao 36 trường hợp livestream, cổ vũ các nhóm đua xe cho Công an phường xử lý. Ảnh: CAHP

Kết quả, lực lượng HP22 - Công an thành phố phát hiện nhiều thanh thiếu niên, học sinh điều khiển xe điện, xe máy không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm trên đường Nguyễn Lương Bằng (Hải Phòng), đồng thời sử dụng điện thoại để livestream, cổ vũ một số người đua xe.

Lực lượng HP22 - Công an thành phố đã bàn giao 36 trường hợp cho Công an phường Lê Thanh Nghị để xử lý và yêu cầu gia đình cam kết quản lý nhằm không tái diễn vụ việc trên.