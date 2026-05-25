Tự lắp thiết bị phát tín hiệu ưu tiên cho ô tô, nam tài xế bị xử phạt 25/05/2026 18:02

(PLO)- Qua phản ánh của người dân, lực lượng CSGT đã xác minh và lập biên bản một tài xế tự ý lắp đặt thiết bị phát tín hiệu ưu tiên trên ô tô cá nhân.

Ngày 25-5, Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết đã lập biên bản xử lý một tài xế ô tô cá nhân lắp thiết bị phát tín hiệu ưu tiên trái quy định.

CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế TVH.

Theo đó, qua phản ánh của người dân, Đội CSGT đường bộ số 2 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đã xác minh, làm việc với anh TVH (41 tuổi, ngụ xã Phong Mỹ).

Anh H là người điều khiển xe ô tô con lưu thông trên tuyến đường tránh Huế vào khoảng 9 giờ ngày 22-5-2026.

Tại Cơ quan Công an, anh H thừa nhận hành vi lắp đặt thiết bị phát tín hiệu ưu tiên trên phương tiện dù không thuộc diện được quyền ưu tiên.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi "Xe không được quyền ưu tiên lắp đặt thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên" đối với tài xế H.