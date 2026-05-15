Xử phạt tài xế cố tình vượt rào chắn đường sắt khi tàu đang đến gần 15/05/2026 16:56

(PLO)- Tài xế cố tình điều khiển xe tải vượt qua rào chắn đường sắt vừa bị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa xử phạt 11 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Chiều 15-5, Phòng CSGT (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính và đề nghị ra quyết định xử phạt tài xế điều khiển xe tải vượt rào chắn đường sắt với tổng số tiền 11 triệu đồng.

Ngoài bị xử phạt hành chính với số tiền nêu trên, Phòng CSGT cũng tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng, đồng thời buộc khắc phục hậu quả theo quy định.

Ngày 14-5, trang thông tin của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đăng tải clip dài khoảng 1 phút ghi lại cảnh tượng hãi hùng, đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa với tiêu đề: “Thót tim với pha vượt đường ngang bất chấp rào chắn đã hạ”.

Theo nội dung clip, sự việc xảy ra tại một điểm giao cắt đường bộ và đường sắt. Dù hệ thống đèn tín hiệu đã báo đỏ và cần rào chắn đang dần hạ xuống, nhưng tài xế xe tải mang biển kiểm soát 36H-019.98 vẫn bất chấp nguy hiểm, điều khiển xe lao tới.

Lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản và đề nghị xử phạt tài xế LVT. Ảnh: CATH

Hậu quả là chiếc xe bị vướng vào rào chắn và mắc kẹt ngay trên đường ray.

Tiếp đó, tài xế đã phải mất hơn 30 giây để lách phương tiện thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, khi chiếc xe tải vừa rời khỏi, tàu đã vút qua trong gang tấc.

Qua xác minh của PLO, sự việc xảy ra vào lúc 9 giờ 5 phút ngày 13-5, tại km155+725 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn đi qua địa phận xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Đến ngày 14-5, cơ quan chức năng đã xác định được người điều khiển phương tiện là tài xế LVL (47 tuổi), ngụ ở xã Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa.

Clip “thót tim” cảnh xe tải vượt đường sắt ở Thanh Hóa khi gác chắn đã hạ. Clip: Cục Cảnh sát giao thông

Ngay sau khi đoạn clip được phát tán, cộng đồng mạng đã bày tỏ thái độ phẫn nộ trước hành vi coi thường tính mạng của tài xế L. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng cần có hình thức xử phạt kịch khung để làm gương.

"Chỉ chậm vài giây nữa thôi là hậu quả không thể lường trước được. Hành vi này không chỉ đe dọa tính mạng tài xế mà còn uy hiếp an toàn của hàng trăm hành khách trên tàu hỏa", một người bình luận.