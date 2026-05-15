Khởi tố 3 bị can mua bán, giết mổ heo bệnh tuồn ra thị trường 15/05/2026 10:49

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can mua bán heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi để giết mổ, bán ra thị trường.

Sáng 15-5, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Mạnh Đáng (36 tuổi, ngụ xã Thọ Bình), Lê Văn Lam (33 tuổi, ngụ xã Thọ Phú) và Lê Văn Hợi (43 tuổi, ngụ xã Thọ Xuân) về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về tội vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm. Ảnh: CATH

Trước đó, từ tin báo của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an xã Thọ Phú kiểm tra một cơ sở giết mổ trên địa bàn, phát hiện số heo bệnh được chủ cơ sở mua của Lê Văn Lam để chuẩn bị giết mổ.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định Lam đã thu mua heo bệnh từ Lê Mạnh Đáng rồi bán lại cho nhiều người trên địa bàn các xã Thọ Phú, An Nông, Hiền Kiệt để giết mổ, tiêu thụ 17 con heo bệnh.

Cơ quan chức năng cũng xác định, gia đình Lê Văn Hợi nuôi 32 con heo. Từ ngày 26-4, đàn heo có triệu chứng bỏ ăn, da đỏ, mắc dịch bệnh. Dù biết rõ tình trạng này, Hợi không báo cơ quan chức năng mà bán cho Lê Mạnh Đáng.

Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố bị can đối với Lê Mạnh Đáng, Lê Văn Lam và Lê Văn Hợi (từ trái qua phải). Ảnh: CATH

Đáng đồng ý mua toàn bộ 26 con heo của Hợi với giá 27 triệu đồng để bán cho các lò mổ kiếm lời. Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu bệnh phẩm đều dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã bắt tạm giam Lê Mạnh Đáng; khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Lam và Lê Văn Hợi.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, giết mổ, tiêu thụ heo bệnh hoặc sản phẩm không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện vật nuôi mắc bệnh, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý, tránh lây lan dịch bệnh.

Cơ quan công an yêu cầu các cơ sở giết mổ chấp hành nghiêm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. “Mọi hành vi tiêu thụ động vật mắc bệnh sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”, Công an tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh.