Phá đường dây cá độ bóng đá trước mùa World Cup khởi tranh 04/06/2026 17:33

(PLO)- Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp đồng loạt tấn công 11 tụ điểm cá độ bóng đá, bắt giữ 11 người trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng.

Ngày 6-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố Nguyễn Hoàng Bách (41 tuổi), Trần Khắc Hoàng (49 tuổi), Huỳnh Lê Phước Thắng (27 tuổi, cùng ngụ xã Diên Khánh) và Trần Chí Hưng (36 tuổi, ngụ xã Diên Điền) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trần Chí Hưng là nghi phạm cầm đầu đường dây cá độ vừa bị triệt xóa. Ảnh: XH

Thông tin ban đầu, ngày 26-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối với với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đồng loạt kiểm tra hàng loạt tụ điểm có dấu hiệu tổ chức đánh bạc ở phường Nam Nha Trang, phường Nha Trang, xã Diên Khánh, xã Diên Điền và xã Thuận Bắc.

Cơ quan chức năng đã triệu tập 11 người về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, những người này thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Trong đó Trần Chí Hưng được xác định là nghi phạm cầm đầu.

Tại cơ quan công an, Hưng khai nhận từ tháng 11-2025, đã sử dụng tài khoản Telegram liên hệ với một tài khoản khác để lấy trang cá cược.

Sau đó, Hưng đã mở rộng, tạo ra nhiều tài khoản cấp 1, cấp 2 và giao cho các chân rết quản lý và tổ chức đánh bạc.

Hưng thống nhất việc ăn chia tiền hoa hồng diễn ra vào thứ 2 hàng tuần dựa trên tổng số điểm cá cược tương ứng với số tiền quy ước tùy theo mỗi tài khoản.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Chí Hưng, Cơ quan CSĐT thu giữ hai điện thoại di động, hơn 62 triệu đồng và các tài liệu có liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục mở rộng, điều tra vụ án.