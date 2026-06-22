Cô gái lôi kéo 2 người đàn ông tham gia rửa tiền cho nhóm lừa đảo qua mạng 22/06/2026 15:44

(PLO)- Bàn Thị Lứu đã lôi kéo Vương Văn Minh và Lý Trung Nguyên tham gia rửa tiền gần 47,8 tỉ đồng cho đường dây lừa đảo trên không gian mạng của đối tượng người nước ngoài.

Ngày 22-6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Văn Minh (51 tuổi, trú tại xã Bát Xát), Lý Trung Nguyên (21 tuổi, trú xã Trịnh Tường) và Bàn Thị Lứu (21 tuổi, trú tại xã Gia Hội, cùng tỉnh Lao Cai) để điều tra về tội rửa tiền.

Ba bị can Bàn Thị Lứu, Vương Văn Minh và Lý Trung Nguyên. Ảnh: CA.

Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an Lào Cai, đầu tháng 4-2026, trong thời gian sang Trung Quốc, Lứu quen một người đàn ông Trung Quốc có biệt danh "07 ngón". Người này thuê Lứu tìm người Việt Nam cho thuê tài khoản ngân hàng nhằm hợp thức hóa số tiền do các đường dây lừa đảo trên không gian mạng chiếm đoạt.

Nhóm lừa đảo sử dụng hình thức livestream trên Facebook quảng bá các trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng với giải thưởng được quảng cáo lên đến hàng tỉ đồng.

Sau khi dụ dỗ người chơi mua thẻ cào và thông báo "trúng thưởng", các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc để nhận thưởng; liên tục đưa ra nhiều lý do nhằm buộc nạn nhân chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng chiếm đoạt toàn bộ số tiền và cắt đứt liên lạc.

Số tiền chiếm đoạt được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó sử dụng để mua tiền kỹ thuật số USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Theo thỏa thuận, người cho thuê tài khoản ngân hàng được trả 120 USD/ngày, còn người môi giới được hưởng thêm 20 USD/ngày đối với mỗi trường hợp giới thiệu thành công.

Khoảng giữa tháng 4-2026, Lứu đã lôi kéo Nguyên tham gia. Mặc dù biết rõ đây là hoạt động rửa tiền cho các đối tượng người Trung Quốc nhưng vì hám lợi, Nguyên vẫn đồng ý. Đến ngày 21-4, Nguyên tiếp tục lôi kéo Minh tham gia với mức tiền công 2 triệu đồng/ngày. Dù nhận thức rõ nguồn tiền chuyển qua các tài khoản là bất hợp pháp, Minh vẫn đồng ý sang Trung Quốc thực hiện hành vi phạm tội.

Từ ngày 28-4 đến 31-5, Nguyên và Minh đã giúp nhóm người Trung Quốc hợp pháp hóa gần 47,8 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền sau đó được sử dụng để mua tiền kỹ thuật số USDT và chuyển đến các ví điện tử theo chỉ định của đối tượng cầm đầu. Qua hoạt động phạm tội, các nhóm Lứu, Nguyên, Minh thu lợi bất chính hơn 125 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.