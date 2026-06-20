Công an TP.HCM truy tìm nghi phạm cướp giật 8 năm về trước 20/06/2026 12:01

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra vụ án cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn phường Chánh Hưng và phát thông báo truy tìm người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 20-6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án cướp giật tài sản xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 4-6-2018 trước số 107 Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 8 cũ (nay là phường Chánh Hưng, TP.HCM).

Theo Cơ quan CSĐT, nghi phạm là Lê Văn Trong (37 tuổi, trú 109/15, khóm 1, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh cũ, nay thuộc phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long).

Công an TP.HCM phát thông báo truy tìm Lê Văn Trong. Ảnh: CA

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị ai phát hiện hoặc biết thông tin liên quan đến Lê Văn Trong nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an. Công an cũng đề nghị Trong ra trình diện để được hưởng khoan hồng.

Mọi thông tin xin liên hệ Đại úy Nguyễn Thành Trung, Điều tra viên Tổ 4, Đội 3, Văn Phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, địa chỉ 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM; số điện thoại 0984.634.391 để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị người dân phối hợp cung cấp thông tin nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án.