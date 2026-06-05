Xác minh người đàn ông nước ngoài dùng thanh sắt tấn công tài xế 05/06/2026 17:19

(PLO)- Một người đàn ông nước ngoài bất ngờ chặn xe đầu kéo, cầm thanh sắt đâm thẳng tài xế đang ngồi trong ca bin.

Ngày 5-6, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết đã giao công an phường xác minh, làm rõ vụ việc một người đàn ông nước ngoài có hành vi tấn công tài xế xe đầu kéo và đập phá tài sản xảy ra trên địa bàn.

Bước đầu, cơ quan công an đang làm việc với các bên liên quan để xử lý theo quy định.

Clip người đàn ông nước ngoài chặn xe, dùng thanh sắt tấn công tài xế.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 50 cùng ngày, xe đầu kéo biển kiểm soát 77C-133.37 do ông NVB (39 tuổi) điều khiển lưu thông trên đường Đống Đa (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) thì bất ngờ có một người đàn ông nước ngoài điều khiển xe máy áp sát, chặn đầu xe.

Lúc này, người đàn ông nước ngoài cầm thanh sắt hung hãn tấn công, đâm thẳng vào vị trí tài xế đang ngồi nhưng không trúng người. Tiếp đó, người này dùng thanh sắt đập phá phần đầu xe đầu kéo.

Lúc người nước ngoài chuẩn bị lên xe máy rời khỏi hiện trường, tài xế đã lao đến dùng chân đạp ngã chiếc xe máy, đồng thời tri hô người dân xung quanh hỗ trợ giữ người đàn ông lại, báo cơ quan chức năng.

Theo camera hành trình ghi lại, người đàn ông nước ngoài đã dùng thanh sắt nhiều lần đâm thẳng vào vị trí tài xế B đang ngồi trên ghế lái. Rất may mắn, tài xế đã nhanh chân né kịp nên không bị thương tích về người.

Hình ảnh ghi người nước ngoài dùng thanh sắt tấn công lái xe.

Theo tài xế NVB: “Ban đầu thấy họ chặn xe, tôi cứ nghĩ là người nước ngoài muốn dừng lại để hỏi đường. Tuy nhiên, khi thấy người này cầm theo thanh sắt với thái độ hung hãn, tôi liền cảnh giác lùi nhanh ra nấp phía sau ghế lái. Nhờ vậy mới né được cú đâm của người này”.

Tài xế B khẳng định trước thời điểm xảy ra vụ việc, phương tiện của ông không xảy ra bất kỳ va chạm giao thông nào trên đường với người đàn ông trên.