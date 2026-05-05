Bắt giam kẻ chặn đường, đuổi theo xe cứu thương suốt 10 km 05/05/2026 19:26

(PLO)- Sau khi gây thương tích cho các nạn nhân, C tiếp tục đuổi chặn đường xe cứu thương, đập phá.

Ngày 5-5, Văn phòng CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Văn C (46 tuổi, ngụ xã Lân Phong, Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Công an thi hành lệnh bắt tạm giam với C.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 15-2, sau khi uống rượu, ông C đã dùng dao gây thương tích cho hai người là ông Nguyễn C và ông Trần Quang H.

Khi người dân gọi xe cứu thương đến đưa các nạn nhân đi cấp cứu, Huỳnh Văn C tiếp tục điều khiển xe máy chặn đầu, đập phá xe cứu thương. Mặc dù tài xế cố gắng điều khiển phương tiện né tránh để kịp thời đưa người bị thương đến cơ sở y tế nhưng C vẫn đuổi theo, lạng lách, đánh võng trước đầu xe nhằm cản trở.

Hình ảnh C chặn đường, đậo phá xe cứu thương được camera ghi lại.

Vụ việc kéo dài trên quãng đường hơn 10 km. Khi đến khu vực ngã tư Tổ dân phố 5, phường Đức Phổ, Huỳnh Văn C tiếp tục chặn và đập vỡ kính xe cứu thương.

Bức xúc trước hành vi trên, tài xế xe cứu thương cùng người dân đã phối hợp khống chế C, đồng thời báo Công an địa phương đến xử lý.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.