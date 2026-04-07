Công an làm việc với 2 người chặn xe, đập vỡ kính ô tô khi bị bấm còi xin đường 07/04/2026 15:05

(PLO)- Cho rằng bị “kiếm chuyện” khi bấm còi, hai người đi xe máy chặn đầu ô tô, đập vỡ kính chắn gió, gây thiệt hại khoảng 12 triệu đồng.

Ngày 7-4, Công an phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã mời làm việc những người liên quan vụ tài xế ô tô bị đập kính sau khi bấm còi xin đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 05 phút ngày 5-4, ông NTT điều khiển ô tô biển số 51A-99XXX lưu thông theo hướng Cổng chào Vĩnh Long đến cầu Phạm Thái Bường.

Khi đến đầu hẻm 11, có ba thanh niên đi xe máy chạy cùng chiều chặn đầu xe. Khi xe dừng lại, hai người tiến lại định mở cửa nhưng không được do tài xế khóa cửa. Lúc này, một người dùng vật cứng đập vào kính chắn gió, một người khác dùng chân đá vào đầu xe rồi cả nhóm rời đi. Thiệt hại ước tính khoảng 12 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, công an xác minh, mời hai người nghi vấn là Nguyễn Tần Phát (41 tuổi) và Phạm Tiến Hùng (34 tuổi) đến làm việc.

Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận sau khi hát karaoke, điều khiển xe máy lưu thông thì xảy ra vụ việc. Cho rằng tài xế ô tô bấm còi “kiếm chuyện”, hai người đã chạy theo, chặn đầu xe tại khu vực gần Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Sau đó, Phát dùng chân đá vào đầu xe, còn Hùng dùng móc khóa đập vào kính chắn gió làm vỡ kính, rồi cả hai rời đi. Còn người chạy xe mô tô Suzuki đậu trước đầu xe ô tô là ai không rõ, không liên quan, chủ yếu đậu xe lại xem.

Công an đã tiếp nhận tin tố giác, lập hồ sơ và đang xử lý vụ việc theo quy định.